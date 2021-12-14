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Рубрика: Общество

Замдиректора Центра им. Гамалеи: Ревакцинировать каждые три месяца нецелесообразно

Текст: Ирина Невинная

Регулярная, каждые три месяца, ревакцинация против коронавируса - это нецелесообразно и невозможно. Нужно идти по пути изменения антигенного состава вакцин, считает замдиректора Центра имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

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"Вирус, накопив в результате мутаций определенные качества, в частности, увеличение контагиозности, также изменяется в антигенном плане, отсекая действие антител, ранее выработанных вакцинацией", - сказал Денис Логунов, выступая на общем заседании РАН.

Чтобы защититься от изменяющегося вируса, необходимо поддержание напряженного иммунитета, и по этому логичному пути пошли все регуляторы мира. "Метод, безусловно, эффективен - эпидемическая активность антител после ревакцинации резко возрастает. Но повторять прививки раз в три месяца нецелесообразно", - считает Логунов.

В Центре имени Гамалеи считают, что необходимо работать в другом направлении - регулярно обновлять вакцину под актуальный штамм.

"Нам нужна модификация антигенов. В начале пандемии, когда ситуация была экстренной, все пошли в лоб: стали использовать тот антиген, который уже был в разработке и использовался при первом SARS. Но сейчас, когда мы знаем, что коронавирус мутирует, надо расширять антигенный состав вакцины. Эту работу Центр имени Гамалеи проводит совместно с Институтом искусственного интеллекта - мы ищем эволюционно консервативные эпитопы, которые повлияют на эффективность вакцин", - заключил ученый.

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