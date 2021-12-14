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Рубрика: Экономика

Завершилась Неделя российского интернета RIW

6-9 декабря в Москве состоялись мероприятия в рамках RIW 20/21: 23 секции с участием экспертов цифровой отрасли работали на площадках павильона "Умный город" на ВДНХ, отеля "Арарат Парк Хаятт Москва" и комплекса "Красная Роза". В рамках RIW прошли торжественная церемония вручения Премии Рунета, РАЭК-Day, закрытое обсуждение "Приземление IT-компаний" и "Доменный марафон".

С приветственным словом к участникам, организаторам и гостям 13-й Недели Российского Интернета обратился председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин: "Сегодня в нашей стране IT-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению президента был разработан целый комплекс мер государственной поддержки. Их реализация направлена на качественное преобразование экономики, социальной сферы. Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы. Уверен, что в ходе Форума состоится обмен опытом и лучшими практиками. Объединив усилия, мы сделаем всё необходимое для того, чтобы Россия была в лидерах IT-индустрии. Хотел бы пожелать вам конструктивной работы, плодотворного общения, интересных идей и новых открытий".

В рамках открывающей панели глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил участникам мероприятия принять участие в обсуждении необходимости введения профессионального праздника - Дня ИТ-предпринимателя.

6 декабря при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ состоялся круглый стол "Интернет в России", на котором было представлено большое исследование РАЭК про тренды и итоги развития цифровой экономики за 2020-2021 годы. В круглом столе приняли участие более 10 экспертов.

В рамках RIW 20/21 Координационный центр доменов .RU/.РФ провел Доменный марафон - серию мероприятий, связанных с доменной индустрией. В рамках Доменного марафона были вручены награды победителям конкурсов "DOT-журналистика" и "Фотодомен.РФ".

В "Умном городе" на ВДНХ были проведены секции о диджитал-трансформации, технологиях DOOH, подготовке кадров, ESG-повестке в массовых коммуникациях брендов, противодействии угрозам в Сети и т.д.

7 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии Рунета 2021. Всего было подано 1097 заявок, победителями стали 54 организации и персоны.

8 декабря основные мероприятия Недели российского интернета прошли на площадке комплекса "Красная роза". В частности, эксперты обсудили меры противодействия fake news и проблему распространения такой информации в интернет-среде.

9 декабря на площадке "Умного города" прошла конференция AI-Day, на которой эксперты представили аналитику и прогнозы по развитию технологий искусственного интеллекта в 2022 году.

Также 9 декабря в павильоне "Умный город" на ВДНХ и онлайн состоялся РАЭК-DAY: ежегодное общее собрание членов РАЭК, подведение итогов года, обсуждение планов на 2022 год и запуск новых Бизнес-кластеров. Прошли встречи бизнес-кластеров Ассоциации электронных коммуникаций: "РАЭК / Digital", "РАЭК / EdTech", "РАЭК / Цифровые СМИ", "РАЭК / FashionTech".

Главное осеннее отраслевое событие RIW 20/21 объединило десятки мероприятий и проектов в течение одной недели с понедельника по воскресенье на нескольких площадках и в различных форматах. Ключевыми темами стали: аналитика и цифровые тренды, экономика, бизнес, технологии, инновации, трансформация, кадры, digital, mobile, искусственный интеллект, коммуникации, новые медиа, креативные индустрии, госрегулирование и господдержка, и многое другое.

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