Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" среди школьников на образовательной платформе Учи.ру. Участников было в полтора раза больше, чем годом ранее.

"Более 3 миллионов 711 тысяч учащихся 1-9-х классов по всей стране приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги" в 2021 году", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Это невероятный результат, - отмечает Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру. - В интерактивном формате с большим количеством иллюстраций и анимации нам удалось вовлечь детей в тему безопасного поведения на дорогах, помочь лучше понять Правила дорожного движения.

Благодаря этой и другим мерам по обеспечения безопасности дорожного движения в стране за 15 лет удалось добиться более чем двухкратного сокращения числа погибших в ДТП. Начиная с 2012 года количество ДТП и пострадавших в них детей, по данным МВД России, тоже последовательно сокращается. Так, за десять месяцев 2021 года произошло на 5 процентов меньше происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако у этой медали есть и другая сторона. Примерно в половине случившихся в стране ДТП (44,7 процента) пострадали дети-пассажиры, а в 40,8 процента -дети-пешеходы. Каждая десятая автоавария произошла с юными велосипедистами, а каждая девятнадцатая - с несовершеннолетними водителями мототранспорта.

Как отметил врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Андрей Горяинов, несмотря на достигнутые успехи, уровень аварийности с участием детей в стране по-прежнему высок и требует дополнительных усилий по формированию у школьников культуры безопасного поведения на дороге. "И состоявшая онлайн-олимпиада по ПДД, - сказал он, - несомненно, стала серьезным шагом в формировании культуры и правосознания участников дорожного движения".

Организаторами олимпиады стали АНО "Национальные приоритеты" и три федеральных министерства: транспорта, внутренних дел и просвещения. Она проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", цель которого - к 2030 году в 3,5 раза сократить смертность на дорогах.