Жители Китая за 40 лет высадили более 78 млрд деревьев

Жители Китая в ходе проведения добровольных кампаний по озеленению страны высадили с 1980 года свыше 78 миллиардов деревьев. Об этом во вторник сообщила газета China Daily, ссылаясь на данные госуправления по делам лесов и пастбищ.

За последние 40 лет граждане Китая участвовали 17,5 миллиарда раз в различных мероприятиях, посвященных восстановлению лесных массивов. В итоге площадь лесов увеличилась с 12% до 23% от всей территории страны, а города озеленились еще более заметно - с 10% до 41%, передает ТАСС.

Как отмечает госуправление по делам лесов, ближайшие пять лет станут ключевым этапом по улучшению экологической обстановки в Китае. Особое внимание власти намерены уделить борьбе с опустыниванием и созданию посадок в районах страны с чрезмерно сухим климатом.