Все секреты рабочего кабинета Юрия Никулина. К столетнему юбилею артиста

Шляпа, гармошка, бутафорские шахматы, патефон...

Со всем этим наш любимый клоун Юрий Никулин когда-то выходил на арену, а потом он возводил новое здание цирка, чтобы у всего, что лежит в его мемориальной гримерке - а еще у сегодняшнего сложнейшего циркового оборудования, роскошных костюмов под каждую программу, у красавцев тигров и, конечно, у клоунов, гимнастов, жонглеров и другого циркового народа - был бы надежный крепкий дом.

18 декабря Юрию Владимировичу исполняется сто лет. И его кабинет в цирке на Цветном бульваре остается рабочим.

В этот кабинет водят экскурсии, чтобы школьники посмотрели не только на фигурки клоунов, подаренных Никулину, но и на награды, полученные им за всю жизнь, - от солдатской медали "За отвагу" до медали "За доброту и человечность", отлитую из собранного ветеранами цирка серебра.

По словам сына, нынешнего директора и худрука цирка Максима Юрьевича Никулина, в кресло Юрия Владимировича никто, конечно, не садится, но за столом, во главе которого он сидел, руководя рабочими совещаниями, эти совещания по-прежнему проходят.

Максим Никулин: Мы сохранили дух старого цирка, который отец создал своей энергетикой, добротой и талантом. Фото: Сергей Куксин

Как и традиционные праздники в честь начала и окончания очередных программ, и за Юрия Владимировича на них пьют, чокаясь - как за живого.

В Цирке Никулина на Цветном бульваре идет новая программа - "Лабиринт". Фото: РИА Новости

- Папа сейчас с нами, - уверен Максим Никулин. - И для меня важнее всего, что мы сохранили дух старого цирка, который отец создал своей энергетикой, добротой, талантом. Жить так, чтобы ему не было за нас стыдно, - это девиз тех, кто работает на Цветном.