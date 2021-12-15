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18.12.2021 03:00
Рубрика: Культура

Все секреты рабочего кабинета Юрия Никулина. К столетнему юбилею артиста

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Шляпа, гармошка, бутафорские шахматы, патефон...

Со всем этим наш любимый клоун Юрий Никулин когда-то выходил на арену, а потом он возводил новое здание цирка, чтобы у всего, что лежит в его мемориальной гримерке - а еще у сегодняшнего сложнейшего циркового оборудования, роскошных костюмов под каждую программу, у красавцев тигров и, конечно, у клоунов, гимнастов, жонглеров и другого циркового народа - был бы надежный крепкий дом.

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18 декабря Юрию Владимировичу исполняется сто лет. И его кабинет в цирке на Цветном бульваре остается рабочим.

В этот кабинет водят экскурсии, чтобы школьники посмотрели не только на фигурки клоунов, подаренных Никулину, но и на награды, полученные им за всю жизнь, - от солдатской медали "За отвагу" до медали "За доброту и человечность", отлитую из собранного ветеранами цирка серебра.

По словам сына, нынешнего директора и худрука цирка Максима Юрьевича Никулина, в кресло Юрия Владимировича никто, конечно, не садится, но за столом, во главе которого он сидел, руководя рабочими совещаниями, эти совещания по-прежнему проходят.

Максим Никулин: Мы сохранили дух старого цирка, который отец создал своей энергетикой, добротой и талантом. Фото: Сергей Куксин

Как и традиционные праздники в честь начала и окончания очередных программ, и за Юрия Владимировича на них пьют, чокаясь - как за живого.

В Цирке Никулина на Цветном бульваре идет новая программа - "Лабиринт". Фото: РИА Новости

- Папа сейчас с нами, - уверен Максим Никулин. - И для меня важнее всего, что мы сохранили дух старого цирка, который отец создал своей энергетикой, добротой, талантом. Жить так, чтобы ему не было за нас стыдно, - это девиз тех, кто работает на Цветном.

На что похож цирк на Цветном бульваре изнутри

Текст: Андрей Васянин
Мы с Максимом Никулиным идем по закулисью цирка, только что выпустившего новогоднюю программу "Лабиринт".
Фото: Сергей Куксин

В двух шагах от манежа, у гардеробной, где балетные танцоры цирка превращаются в героев сказки по мотивам Кэрролла, Максим Юрьевич останавливается. Ему слово.

Костюмерная

Фото: Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"
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Эти огромные шахматные доски с фигурами надевают на себя танцовщицы. Их номер напоминает зрителю, что сюжет "Алисы в Зазеркалье" строится по мотивам шахматной игры. Вот шляпа с чайником на полях - это уже из гардероба Шляпника, дальше накидка Королевы... Почему это все рядом с ареной? Чтоб не бегать на второй этаж переодеваться перед следующим выходом.

Репетиционный манеж

Сейчас тут отрабатывают номер, как его называют во всем мире, "Русская палка" - это когда акробата подкидывают вверх на упругой доске, тот делает в воздухе кульбит - и должен приземлиться обратно на доску. Так, хорошо пошла... Молодец! Немного не попала, но на то ей и лонжа. В цирке принято хвалить, даже если получилось не все. Или говорить - "уже лучше".

Бенгальские тигры

Заирушка, иди сюда, дорогой... Заир - бенгальский белый тигр, родился в Танзании. Но в принципе это искусственно выведенная порода, они часто не знают, как жить в природе. Им и мясо приносят уже разделанное, без костей. Мы ему недавно курочку живую посадили в клетку, так она села в один угол, а тигр - в другой: он не знал, что с ней делать.

Самоеды Джек и Терри тоже участвуют в новогодней программе. Фото: Сергей Куксин

Оркестр

Мы на сцене над манежем, а оркестр вон, еще выше.

У каждого музыканта, видите, ниже пюпитра с нотами стоит такой... специальный экран-пульт, на котором отображен каждый инструмент оркестра. Трубач нажимает, допустим, на себя, барабаны, бас-гитару - и на их звук в наушниках и ориентируется, исполняя свою партию.

Художники по свету

Фото: Роман Щербенков
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У каждого номера программы своя световая и цветовая партитура. В этой комнате с видом на манеж наши мастера каждый номер оформляют, а потом, когда программа сформирована в нужном порядке, делают цветовые соединения, переходы между номерами.

Сейчас в работе клоунское антре - и вот художники высвечивают участки зала, чтобы артист видел реакцию публики и знал, с кем можно работать.

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