Акушер-гинеколог: Восполнение дефицитов витаминов важно для здоровья будущих мам

В пандемию в целом стал актуальным вопрос об ответственном отношении человека к своему здоровью. Особенно это касается беременных женщин и тех, кто готовится к зачатию ребенка. Как готовиться к этому осознанно, и какие меры необходимы для укрепления иммунитета в интервью "Российской газете" рассказала Нана Тетруашвили, профессор, доктор медицинских наук, руководитель отделения профилактики и лечения невынашивания беременности Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

unsplash.com

Ответственное отношение к здоровью

Нана Картлосовна, в пандемию в целом стал актуальным вопрос об ответственном отношении человека к своему здоровью. Что входит в это понятие?

Нана Тетруашвили: Вопрос ответственного отношения сегодня очень актуален. Во время пандемии мы видим, что, наиболее тяжелыми формами новой коронавирусной инфекции страдают люди с ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, другими заболеваниями, то есть, пациенты со сниженным иммунитетом. В этой связи другое значение приобретает концепция здорового образа жизни, которую закладывали в нас с детства, но она не всегда удачно реализуется во взрослом возрасте.

Понятие здорового образа жизни включает не только правильное питание, отказ от вредных привычек - алкоголя, курения, гиподинамии (недостаточной подвижности), но и восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов. В нашей стране, к сожалению, нет культуры рутинного употребления мультивитаминных комплексов. Хотя это может помочь в нормализации обмена веществ и в поддержании нормального уровня защитных факторов, чтобы противодействовать и нынешней пандемии, и другим сезонным вирусным заболеваниям.

А многие ли россияне ведут здоровый образ жизни и ответственно относятся к своему здоровью?

Нана Тетруашвили: В целом, можно сказать, что люди начинают ответственно относиться к своему здоровью, когда сталкиваются с проблемами.

Хотя врачи всегда обращают внимание на то, что важна профилактика. Это касается правильного питания, разумных физических нагрузок, укрепления иммунитета различными способами. Ответственное отношению к здоровью предполагает внимательное отношение к приему безрецептурных лекарственных препаратов для лечения легких недомоганий. Также необходим прием витаминов и других полезных веществ для профилактики заболеваний.

Витамины для беременных

В каких случаях оправдан самостоятельный прием безрецептурных препаратов и витаминов? Может ли, например, беременная женщина сама выбрать витамины в аптеке?

Нана Тетруашвили: Обычный человек может. Беременные женщины - особая категория. Мы все-таки на стороне рекомендаций врача для беременной женщины. Есть факторы, которые анализирует специалист: историю заболеваний пациентки, ее статус, состояние желудочно-кишечного тракта, вес, предыдущий опыт использования лекарственных средств. На основании сделанных выводов и клинических рекомендаций врач может назначить лекарственные препараты.

Однако указания по назначению витаминов в клинических рекомендациях довольно ограничены. Исключение - фолиевая кислота и йод, которые являются обязательными на ранних этапах беременности и подготовке к зачатию.

При этом, если у пациентки есть исходная анемия, например, низкий гемоглобин, железодефицит, то возможно даже к витаминному комплексу добавляется железо. Если у женщины есть аутоиммунный тиреоидит - это патология щитовидной железы, то ей нельзя принимать йод.

Или, например, врач знает, что у женщины был отягощенный акушерский анамнез, пороки развития плода, проблемы генетического профиля, тогда необходимы витамины с 800, а не 400 микрограммами фолиевой кислоты.

Есть моменты, которые врач видит по визуальному осмотру и по общему клиническому анализу крови и корректирует назначения.

Кстати, недавно были опубликованы новые данные о преимуществе применения мультивитаминных комплексов для беременных перед препаратами фолиевой кислоты, которая используется повсеместно. Указано, что прием комплексов до зачатия и во время беременности влияет на более благоприятное течение и исходы беременности. Вы можете прокомментировать эти данные?

Нана Тетруашвили: Да, есть данные о преимуществе приема мультивитаминных комплексов по сравнению со стандартным употреблением только фолиевой кислоты и железа, поскольку многие витамины и микроэлементы работают синергично. И для усвоения, например, йода необходим селен. Когда в организм поступают все витамины и микроэлементы в совокупности, эффективность усвоения и полезного воздействия на организм беременной и плода возрастает.

Согласно данным исследований, в России число женщин, принимающих какие-либо витамины для профилактики дефицитных состояний до беременности, составляет не более 10 процентов, в то время как повышение их доли до 50 процентов позволило бы достичь значительного увеличения числа нормальных родов и снижения врожденных патологий. Предварительные данные недавнего исследования, проведенного при поддержке компании Bayer, показали, что прием витаминов до и во время беременности позволит увеличить число нормальных родов до 8,9 тысячи, а также избежать случаев врожденных патологий у 6,8 тысячи детей в год.

К чему может привести дефицит определенных элементов в организме матери - и для плода, и для женщины?

Нана Тетруашвили: На эту тему можно говорить очень долго. Приведу несколько примеров. Дефицит йода, который характерен для нашей зоны, может привести к кретинизму. Дефицит фолиевой кислоты, как я уже говорила, чреват аномалиями нервной трубки у плода. Дефицит железа приводит к анемичным состояниям матери и ребенка. Очень важные витамины Д и В12. Витамин Д это гормоноподобный витамин. Его дефицит может привести к невынашиванию беременности и к снижению фертильности в целом. Но, повторюсь, для усвоения одних витаминов необходимы другие. Поэтому эффективен прием поливитаминных комплексов.

Если разделить беременность по триместрам, то какие витаминные комплексы можно рекомендовать на каждом этапе женщине, у которой беременность проходит без особенностей?

Нана Тетруашвили: Есть комплексы для ранних сроков, есть - для поздних.

В наших клинических рекомендациях указана необходимость употребления фолиевой кислоты в ранние сроки и препаратов йода в течение всей беременности, если нет аутоиммунного тиреоидита.

Часто беременные пьют препараты, которые им советует врач. В последних рекомендациях Всемирной организации здравоохранения о поддержке нормальной беременности указано, что, если пациентка спрашивает о витаминной и микронутриенной поддержке, врач должен предоставить ей полную, основанную на исследованиях информацию о том, что может укрепить ее здоровье. Раньше такой оговорки в рекомендациях ВОЗ не было.

Кстати, сейчас запланировано исследование, которое называется "Юнона". Оно международное, мультицентровое, то есть, будет проводиться во многих регионах, в том числе, нашей страны. Специалисты будут наблюдать, как на исход беременности влияет прием витаминов в течение всего срока. Возможно, после этого появятся дополнения в клинические рекомендации.

Подготовка к зачатию

Если отвлечься от темы витаминов, чему еще стоит уделять внимание при планировании, во время беременности и после родов?

Нана Тетруашвили: Есть понятие прегравидарной подготовки. Оно включает комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку супружеской пары к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка.

Если вы хотите стать родителями, очень важно в любом возрасте перед зачатием посетить терапевта и гинеколога и пройти определенные обследования. Обычно врач-гинеколог назначает ультразвуковое исследование, если есть какие-то проблемы с менструальным циклом, то гормональное обследование. Плюс ко всему он выясняет общую ситуацию со здоровьем. Если есть какие-то смежные проблемы, не связанные с гинекологией, врач направит к специалисту. Обследоваться надо и мужчинам, которые планируют стать отцами. К прегравидарной подготовке относится и назначение витаминов и микроэлементов за три месяца до зачатия.

Поэтому если пара, которая планирует детей, обратится к врачам заранее, мы сможем избежать многих осложнений.

Какую роль играет медицинская грамотность пациента в его здоровье? Необходима ли она и как повысить свою грамотность?

Нана Тетруашвили: Я бы поставила вопрос немного по-другому. Человек должен жить осознанно. Это слово модное, но оно важное и касается и женщин, и мужчин. Но женщин в особенности, потому что женщина в нашем обществе выполняет множество разных функций. Она несет ответственность за себя, своих родителей, детей, мужей, партнеров, сотрудников.

По этой причине человек должен осознавать с раннего возраста, что все, что он делает, не проходит бесследно. Нельзя набирать большой объем лишнего веса. Некоторые люди думают, что они сейчас наберут, а потом сбросят, но это не проходит бесследно. Нельзя курить, употреблять алкоголь. Должна быть система на протяжении всей жизни. Это, конечно, в идеале. Но, тем не менее, осознанное отношение к своему здоровью входит в понятие медицинской грамотности.

Если человек грамотно относится к себе, к своему здоровью, он и будет вести правильный образ жизни, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками, стараться отдыхать. Не давать организму запредельную нагрузку, чтобы потом не входить в трудно корригируемые состояния. Знать врача, который может отслеживать состояние вашего здоровья и назначать лечение. Нужен именно врач с медицинскими препаратами, а не блогеры с их рекомендациями.

Если же это невозможно и уже что-то пошло не так, нужно понимать необходимость приведения организма в норму. К сожалению, мы часто думаем, что все можно вылечить с помощью лекарств.

Еще, когда я училась в институте в 90-х годах, у нас была дисциплина общая гигиена. Так вот нам говорили, что доля медицинского вклада в здоровье населения составляет всего 19 процентов. Все остальное зависит от усилий самого человека. И такой подход важен не только сегодня, во время пандемии, но и в будущем.

Акцент

Если отвлечься от беременных, какое количество людей недополучают витамины и микроэлементы в виде медпрепаратов?

Нана Тетруашвили: Такие популяционные исследования - по определению дефицита витаминов и микронутриентов у больших групп населения провести сложно. Но, тем не менее, исследования проводятся по отдельным категориям. Например, исследуют группы беременных женщин, подростков. Иногда исследования проводятся на какой-то локальной территории. Таким образом мы получаем своеобразный срез о дефиците витаминов и микроэлементов у разных групп населения.

И по таким результатам, к сожалению, данные неутешительные. Они говорят о том, что практически у всех людей есть дефициты тех или иных витаминов и микронутриентов. Где-то они выражены больше, где-то меньше. Например, дефицит витамина Д и йода встречается практически повсеместно. Но йод, как я уже говорила, не всасывается без селена. И селен еще один элемент, который необходимо восполнять.

И еще важно понимать, что нет изолированных дефицитов. Дефицит затрагивает несколько витаминов, микронутриентов. Поэтому во многих развитых странах люди в осеннее-весенний период сами употребляют витаминные комплексы. Причем за рубежом лекарства просто так не купишь в аптеке, как у нас, когда антибиотики продают без рецепта. А вот витамины и микронутриенты там продаются не только в аптеках, но и в продовольственных магазинах. Мы не призываем экстраполировать этот опыт, но считаем, что необходимо доносить до людей мысль о том, что восполнение дефицитов витаминов важно.

Например, сейчас необходимость приема витаминных комплексов внесена в директивы по профилактике и лечению ковида. В частности, внесен витамин Д.

Многие люди и так пьют витамин Д в небольшой дозировке, чтобы, в том числе, профилактировать инфекционные и вирусные проблемы.

Что касается комплексов, то люди, которые не являются аллергиками и нормально переносят витамины, могут их потреблять, особенно осенью, зимой и весной - во время максимального распространения ОРВИ. Или при физических, умственных нагрузках, когда возрастает потребность в витаминах.

Когда и в каких дозировках стоит принимать витамин Д обычному человеку?

Нана Тетруашвили: Раньше существовали опасения о передозировке витамина Д. Но были проведены большие исследования. И оказалось, что практически 100 процентов людей в нашей стране испытывают его дефицит. И поэтому употребление витамина Д в объеме от 2 до 5 тысяч международных единиц в сутки, не вызовет негативных последствий. Однако эта доза может быть недостаточной. Чтобы лечиться более высокими дозами, желательно сдать анализы и подобрать дозу индивидуально.

Витамин Д лучше пить постоянно, летом доза может быть снижена. Исследования показали, что витамин Д вырабатывается кожей до тех пор, пока она не покрывается загаром. После этого организм перестает синтезировать витамин Д в необходимых количествах.

Витамин Д сегодня дают всем детям, и никто этого не боится. Взрослые тоже в этом нуждаются. И особенно люди старшего возраста, потому что у них всасываемость витаминов и микроэлементов через желудочно-кишечный тракт с возрастом снижается.

Какие еще есть необходимые витамины для взрослых?

Нана Тетруашвили: Омега - полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают нормализовать обмен веществ и препятствуют избыточному накоплению холестерина. И витамины группы B. Это составляющие, которые помогают человеку держаться в бодром, активном состоянии.

Что касается других микроэлементов - магния, железа и прочего, нужен индивидуальный подход. Железодефицит, например, встречается часто, но надо знать значения ферритина, гемоглобина, чтобы назначить правильную дозу.

Сразу хочу оговориться, что дозы, которые входят в мультивитаминные комплексы, небольшие. Они не лечебные, нацелены на профилактику. То есть навредить невозможно, а восполнить суточную потребность в потреблении витаминов и микроэлементов можно и нужно.