Александр Бортников: В этом году в России не допущено ни одного теракта

Кроме того, по его словам, на стадии приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности.
Всего же во время контртеррористических и других специальных мероприятий было нейтрализовано 23 бандита, в том числе 4 главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник. По данным председателя НАК, спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. А также был не допущен въезд в Россию 926 лиц, причастных к террористической деятельности. Заблокированы финансовые активы около трех тысяч пособников, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. А еще в этом году была пресечена деятельность 211 преступных групп, которые специализировались на нелегальном изготовлении оружия и его контрабанде. Ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Как отметил председатель НАК, совместная работа Роскомнадзора и правоохранительных органов помогла усилить защиту информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. Так, в этом году было заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тысяч интернет-материалов с пропагандой терроризма.
Вместе с тем Александр Бортников обратил внимание участников заседания на сохраняющиеся угрозы, связанные, в первую очередь, с деятельностью международных террористов в интернете с целью радикализации подростков и молодежи. Для того чтобы быть готовыми к реагированию на террористические угрозы, в субъектах России в этом году было проведено 327 антитеррористических учений и более 323 тысяч профилактических мероприятий в молодежной среде.