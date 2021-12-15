Александр Бортников: В этом году в России не допущено ни одного теракта

В результате проведения силовых и профилактических мер в этом году удалось не допустить совершения террористических актов. Об этом во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

Кроме того, по его словам, на стадии приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности.

Всего же во время контртеррористических и других специальных мероприятий было нейтрализовано 23 бандита, в том числе 4 главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник. По данным председателя НАК, спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. А также был не допущен въезд в Россию 926 лиц, причастных к террористической деятельности. Заблокированы финансовые активы около трех тысяч пособников, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. А еще в этом году была пресечена деятельность 211 преступных групп, которые специализировались на нелегальном изготовлении оружия и его контрабанде. Ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На стадии приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности

Как отметил председатель НАК, совместная работа Роскомнадзора и правоохранительных органов помогла усилить защиту информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. Так, в этом году было заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тысяч интернет-материалов с пропагандой терроризма.

Вместе с тем Александр Бортников обратил внимание участников заседания на сохраняющиеся угрозы, связанные, в первую очередь, с деятельностью международных террористов в интернете с целью радикализации подростков и молодежи. Для того чтобы быть готовыми к реагированию на террористические угрозы, в субъектах России в этом году было проведено 327 антитеррористических учений и более 323 тысяч профилактических мероприятий в молодежной среде.