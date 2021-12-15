Археологи рассказали, что скрывалось в славянских курганах Польши

Польские археологи после десятилетий простоя повторно изучили десятки древних славянских курганов. В результате были обнаружены и описаны тысячи археологических предметов VIII-X веков нашей эры. Также идентифицированы гробницы с останками сотен людей и животных.

Как сообщает Nauka w Polsce, исследованные славянские курганы расположены в местечке Лейпциг-Полесье в Розточе. Они известны давно, но последние научные изыскания здесь проводились более 60 лет назад. К тому же найденные тогда предметы до последнего времени никто детально не изучал.

Только в рамках нового исследования археологи провели анализ ранее найденных реликвий, а также раскопки на курганах, в результате чего были найдены и другие любопытные предметы.

С учетом находок, сделанных в 1950-1960-х годах, общая коллекция теперь включает в себя более 40 тысяч фрагментов керамики и десятки металлических реликвий, в том числе элементы оружия.

По словам руководившего исследованием доктора Лукаша Меховича из Института археологии и этнологии Польской академии наук, всего известно 76 курганов раннего средневековья в Лейпциг-Полесье. Боле полувека назад были вскрыты 38 из них.

"Таким образом, это место стало одним из наиболее изученных славянских кладбищ племенного периода, существовавшего в VIII-X веках на территории Польши", - говорит доктор Мехович.

Благодаря повторному анализу архивной документации удалось выделить несколько типов славянских кремационных захоронений. Внутри нескольких курганов, в частности, были раскопаны гробницы с необычными деревянными сооружениями и гробами.

"При изучении двух курганов мы установили, что их структура была связана со строительством раннесредневековых домов, - продолжает Мехович. - Были нанесены на карту даже очаги, выложенные брусчаткой, что определило их ареал".

По словам археолога, особое внимание привлек к себе курган VIII века, обозначенный цифрой 35. Он оказался одной из крупнейших построек своего времени. На вершине кургана было обнаружено необычное строение, напоминающее по своей форме яму, вырытую в виде половины правильного круга. На его дне был найден каменный очаг, а в самом очаге археологи обнаружили шпору, наконечник стрелы и стеклянную бусину. Аналогичные предметы ранее находили на территории Скандинавии и России.

В рамках нового масштабного исследовании ученые также изучили костные останки, найденные в могилах. Оказалось, что часть из них принадлежала людям, а часть - животным. В основном это был лошади. Археологи считают, что останки высокопоставленных умерших людей сжигали вместе с лошадьми, чтобы животные сопровождали их в загробном мире. Это означает, что данные гробницы принадлежали представителям элиты племенного славянского периода.

Доктор Мехович также отмечает, что ни один курган не расположен обособленно. По сути, все курганы вместе представляют собой гигантское кладбище. Эти огромные усыпальницы устраивали друг рядом с другом. Есть предположение, что в данном некрополе были похоронены жители огромного городища и связанных с ним поселений, расположенных в нескольких сотнях метров от него.

О самом городище археологи пока ничего не знают, так как этот вопрос прежде не изучался. Однако в рамках нового исследования археологи собрали предания, которые до сих пор в ходу у местных жителей. Например, они верят, что вода из здешнего источника святого Романа обладает целебными свойствами. Возможно, это отголосок старых верований, считает доктор Мехович. По результатам исследования археологи планируют опубликовать монографию, которая уже в конце этого года будет доступна в цифровом виде на сайте Государственного археологического музея в Варшаве.