Новости

Белый дом сократил празднование Рождества из-за пандемии 22:43
ФРС объявила об ускоренном сворачивании выкупа активов 22:40
В Германии предотвратили покушение на премьер-министра Саксонии 22:35
В Британии зафиксирован антирекорд заражения COVID-19 за время пандемии 22:25
Правительство обсудило с бизнесом корректировку инвестиционного режима 22:16
УНИКС обыграл ЦСКА с разницей в 21 очко в Евролиге 22:11
В США рассекретили новые материалы об убийстве Кеннеди 21:41
Женская сборная России по гандболу не вышла в полуфинал чемпионата мира 21:30
В Совфеде оценили решение о высылке российских дипломатов из ФРГ 21:27
Италия и Аргентина выявят сильнейшую футбольную сборную мира 21:14
Суд арестовал еще двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 20:57
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск 20:27
Суд арестовал двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 20:02
Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с президентом Сирии 19:50
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ 19:20
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной 19:19
Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда 19:16
Симптомы "омикрона": Как отличить заражение новым штаммом от "дельты" 19:07
Росстат: Дизельное топливо на АЗС продолжает дорожать 19:01
Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ 18:59
Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков 18:49
МИД РФ приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе 18:16
РЖД хочет обновить парк вагонов за счет средств из ФНБ 18:00
Капитаном российской хоккейной "молодежки" будет Марат Хуснутдинов 17:50
Захарова назвала "людоедством" действия Запада против Ассанжа 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 22:43
Рубрика: В мире

Белый дом сократил празднование Рождества из-за пандемии

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Белый дом сократил празднование Рождества из-за пандемии. Вместо десятков приемов, которые президент и первая леди США традиционно проводят в конце года, на этот раз будет ограниченное количество мероприятий в стиле открытых дверей, на которых гости смогут осмотреть праздничные украшения Белого дома через определенные промежутки времени с помощью самостоятельных экскурсий.

Фото: AFP/Angela Weiss
В США число жертв коронавируса превысило 800 тысяч

"Любой, кто знает чету Байден, скажет, как им нравится проводить и отмечать праздники. В ближайшие дни мы проведем ограниченное количество праздничных дней открытых дверей", - сказал в интервью NDC News представитель первой леди США Джилл Байден Майкл ЛаРоса, добавив, что участники мероприятий должны будут соблюдать меры безопасности, связанные с COVID-19, разработанные в консультации с советниками по общественному здравоохранению.

В 2020 году тогдашний президент Дональд Трамп организовал в Белом доме до 20 праздничных вечеринок в помещении. На фотографиях с торжеств видно, что некоторые их участники, в том числе сам президент, пренебрегли ношением масок и рекомендациями своей администрации по социальному дистанцированию.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков рассказал о возможности следующего разговора Путина и Байдена
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной
СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире