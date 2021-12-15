Белый дом сократил празднование Рождества из-за пандемии. Вместо десятков приемов, которые президент и первая леди США традиционно проводят в конце года, на этот раз будет ограниченное количество мероприятий в стиле открытых дверей, на которых гости смогут осмотреть праздничные украшения Белого дома через определенные промежутки времени с помощью самостоятельных экскурсий.

"Любой, кто знает чету Байден, скажет, как им нравится проводить и отмечать праздники. В ближайшие дни мы проведем ограниченное количество праздничных дней открытых дверей", - сказал в интервью NDC News представитель первой леди США Джилл Байден Майкл ЛаРоса, добавив, что участники мероприятий должны будут соблюдать меры безопасности, связанные с COVID-19, разработанные в консультации с советниками по общественному здравоохранению.

В 2020 году тогдашний президент Дональд Трамп организовал в Белом доме до 20 праздничных вечеринок в помещении. На фотографиях с торжеств видно, что некоторые их участники, в том числе сам президент, пренебрегли ношением масок и рекомендациями своей администрации по социальному дистанцированию.