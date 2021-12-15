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15.12.2021 17:41
Рубрика: Культура

Берлинский кинофестиваль начал объявлять программу

Текст: Валерий Кичин
Первые фильмы своей программы Берлинский международный кинофестиваль начал объявлять, как обычно, с параллельных секций Berlinale Special, Panorama и Forum.
Кадр из фильма "Кузнец" (Германия) Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестивала

Многие из картин созданы во время пандемии и отражают состояние героев, насильственно разъединенных драматическими обстоятельствами.

Фото: kinopoisk.ru
Кинофестивали стали уходить от практики деления на женские и мужские роли

"Именно этими фильмами мы хотели бы подчеркнуть силу кино как инструмента, способного объединять людей, сокращать расстояния и приближать будущее", - говорит художественный руководитель фестиваля Карло Чатриан.

Среди таких гала-показов - фильмы "Наперекор льдам" Петера Флинта из Исландии, "Кстати о Джоан" (режиссер Лоран Ларивье) и "Сердцевина дуба" (Лоран Шарбонье, Франция), "Гангубай Катхиавади" Санджай Лейлы Бхансали из Индии, "Кузнец" Мэгги Перен из Германии, "1341 кадр любви и войны" (Ран Таль, Израиль), "Ничто не длится вечно" (Джейсон Кон, США).

Объявлены и первые картины программы "Панорама". Среди них "Поговорим о погоде" (Анника Пинске, Германия), "Комната с двумя женщинами" (Ким Се-ин, Корея), "В стенах мечты" (Майя Дювердье и Амели ванн Элмбт, Швеция - Голландия), "Клондайк" (Марина Горбач, Украина - Турция), "Песнь любви" (Макс Уолкер-Сильверман, США), "В моем имени" (Николо Бассетти, Италия), "Нелли и Надин" (Магнус Герттен, Швеция), "Мы, студенты" (Рафики Фариала, Центрально-Африканская республика), "До завтра" Али Асгари, Иран), "Промывание мозгов: мощь секс-камеры" (Нина Менкес из США на примерах истории кинематографа исследует "мужской взгляд" на мир и то, как "сексуализация" женского тела сказывается на киноязыке).

Фильмов из России в этой первой порции отобранных для фестиваля картин пока нет.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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