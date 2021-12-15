Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций

Речь идет о таких странах как Германия, Испания, Италия и Франция. По данным агентства, другие страны ЕС - какие именно, не уточняется - считают, что публичная поддержка новых санкций поможет лучше сдерживать Россию.

Напомним, в последнее время западные и украинские политики и СМИ все чаще заявляют о якобы возможном "вторжении" России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.