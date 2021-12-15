Более 90% жителей Лондона заявили, что им трудно найти общественный туалет

По данным недавнего опроса здравоохранения Лондонской ассамблеи, более 90 процентов жителей британской столицы заявили, что им трудно найти общественный туалет. В 2019 году, согласно отчету Королевского общества общественного здравоохранения, каждый пятый участник опроса заявлял, что из-за отсутствия туалетов в его районе он вынужден ограничивать число своих выходов из дома.
Тем временем "заброшенные" властями общественные туалеты нередко обретают новую жизнь. Например, один такой в лондонском районе Клэпхэм превратился в винный бар, и его привычная табличка "WC" теперь означает "вино и мясные закуски" (по первым буквам английских слов wine and charcuterie). Другой туалет, который, если верить преданиям, частенько посещал Оскар Уайльд, стал ночным клубом. В районе Кентиш-Таун на севере Лондона еще один туалет оборудовали под коктейльный бар. А его "собрата" в Девоне - под лапшичную.
К 800-летию Нижнего Новгорода сделали масштабный ремонт. И ситуация с общественными туалетами, стыдная со всех сторон (в городе-миллионнике их практически не было), начала исправляться: закупка санитарных модулей велась в рамках сразу нескольких программ. Как сообщили "РГ" в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода, в рамках муниципальной программы приобрели шесть общественных туалетов, из них два - для маломобильных людей. Установили поровну в двух зонах отдыха у городских озер: Сортировочного и Силикатного. Туалет появился в парке имени Кулибина, а для реконструированного парка "Швейцария" приобрели сразу 10 модулей. Из них четыре - на 13 кабинок - уже работают в открытой для посещений части парка. Реконструкция парка продолжается, поэтому остальные модули откроются по мере готовности общественных пространств.И в туристических местах города также по мере проведения благоустройства в рамках программы "Среда 800" появляются заветные кабинки. Уже стоят они на площади Маркина, на Почаинском бульваре и Гребном канале. В планах - набережная Федоровского, Александровский сад, Стрелка, Ярмарка и сквер имени Свердлова. Кремль - точка притяжения туристов - тоже не обойден вниманием. Один модуль на 6 кабинок с отдельной комнатой матери и ребенка, подходящий также для маломобильных граждан, уже работает у елового сквера. Второй должен появиться в Губернаторском саду у Зачатьевской башни. Помогают решать проблему и частники. Например, компания "СТО" арендовала два модуля у Речного вокзала и один в парке Пушкина. Она же ремонтирует стационарный туалет на Большой Покровской, главной пешеходной улице города. Это "легендарное" для нижегородцев заведение работало до начала 2000-х. А нужда в нем у горожан и туристов явно есть.
Подготовила Мария Волкова (Нижний Новгород)