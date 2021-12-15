Более 90% жителей Лондона заявили, что им трудно найти общественный туалет

Новости

Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск 20:27
Суд арестовал двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 20:02
Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с президентом Сирии 19:50
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ 19:20
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной 19:19
Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда 19:16
Симптомы "омикрона": Как отличить заражение новым штаммом от "дельты" 19:07
Росстат: Дизельное топливо на АЗС продолжает дорожать 19:01
Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ 18:59
Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков 18:49
МИД РФ приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе 18:16
РЖД хочет обновить парк вагонов за счет средств из ФНБ 18:00
Капитаном российской хоккейной "молодежки" будет Марат Хуснутдинов 17:50
Захарова назвала "людоедством" действия Запада против Ассанжа 17:45
"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем 17:36
Ликсутов: На новом участке метро - 20 процентов новых пассажиров 17:34
За драки и другие нарушения 400 мигрантам закрыли въезд в РФ на 40 лет 17:18
Путин: Россияне скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения 17:18
В Подмосковье в крупном ДТП погибли четыре человека 17:17
Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве 17:11
Суд рассмотрит ходатайства об аресте топ-менеджеров по делу "Листвяжной" 17:10
МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США 17:07
Путин призвал добиваться более ощутимых результатов при реализации нацпроектов 17:07
Дептранс Москвы предупредил о 8-балльных пробках на дорогах 16:52
Google пригрозил сотрудникам увольнением за отсутствие прививки 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 19:24
Рубрика: В мире

Более 90% жителей Лондона заявили, что им трудно найти общественный туалет

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
В Великобритании становится все меньше общественных туалетов. Местные власти в условиях кризиса из соображений экономии сокращают расходы на их содержание. Тем более по закону они и вовсе не обязаны обеспечивать население подобными удобствами. По данным исследователя из местных органов власти Джека Шоу, сейчас число финансируемых администрациями общественных туалетов во всей стране составляет около 2,5 тысячи. Для сравнения: в 2015-2016 годах их было 3,1 тысячи.

По данным недавнего опроса здравоохранения Лондонской ассамблеи, более 90 процентов жителей британской столицы заявили, что им трудно найти общественный туалет. В 2019 году, согласно отчету Королевского общества общественного здравоохранения, каждый пятый участник опроса заявлял, что из-за отсутствия туалетов в его районе он вынужден ограничивать число своих выходов из дома.

Фото: youtube.com
Макдональдс могут оштрафовать в Бразилии за "мультигендерные" туалеты

Тем временем "заброшенные" властями общественные туалеты нередко обретают новую жизнь. Например, один такой в лондонском районе Клэпхэм превратился в винный бар, и его привычная табличка "WC" теперь означает "вино и мясные закуски" (по первым буквам английских слов wine and charcuterie). Другой туалет, который, если верить преданиям, частенько посещал Оскар Уайльд, стал ночным клубом. В районе Кентиш-Таун на севере Лондона еще один туалет оборудовали под коктейльный бар. А его "собрата" в Девоне - под лапшичную.

А как у нас?

К 800-летию Нижнего Новгорода сделали масштабный ремонт. И ситуация с общественными туалетами, стыдная со всех сторон (в городе-миллионнике их практически не было), начала исправляться: закупка санитарных модулей велась в рамках сразу нескольких программ. Как сообщили "РГ" в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода, в рамках муниципальной программы приобрели шесть общественных туалетов, из них два - для маломобильных людей. Установили поровну в двух зонах отдыха у городских озер: Сортировочного и Силикатного. Туалет появился в парке имени Кулибина, а для реконструированного парка "Швейцария" приобрели сразу 10 модулей. Из них четыре - на 13 кабинок - уже работают в открытой для посещений части парка. Реконструкция парка продолжается, поэтому остальные модули откроются по мере готовности общественных пространств.И в туристических местах города также по мере проведения благо­устройства в рамках программы "Среда 800" появляются заветные кабинки. Уже стоят они на площади Маркина, на Почаинском бульваре и Гребном канале. В планах - набережная Федоровского, Александровский сад, Стрелка, Ярмарка и сквер имени Свердлова. Кремль - точка притяжения туристов - тоже не обойден вниманием. Один модуль на 6 кабинок с отдельной комнатой матери и ребенка, подходящий также для маломобильных граждан, уже работает у елового сквера. Второй должен появиться в Губернаторском саду у Зачатьевской башни. Помогают решать проблему и частники. Например, компания "СТО" арендовала два модуля у Речного вокзала и один в парке Пушкина. Она же ремонтирует стационарный туалет на Большой Покровской, главной пешеходной улице города. Это "легендарное" для нижегородцев заведение работало до начала 2000-х. А нужда в нем у горожан и туристов явно есть.

Подготовила Мария Волкова (Нижний Новгород)

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Песков рассказал о возможности следующего разговора Путина и Байдена
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной
СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире