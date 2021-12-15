Более 90% жителей Лондона заявили, что им трудно найти общественный туалет

В Великобритании становится все меньше общественных туалетов. Местные власти в условиях кризиса из соображений экономии сокращают расходы на их содержание. Тем более по закону они и вовсе не обязаны обеспечивать население подобными удобствами. По данным исследователя из местных органов власти Джека Шоу, сейчас число финансируемых администрациями общественных туалетов во всей стране составляет около 2,5 тысячи. Для сравнения: в 2015-2016 годах их было 3,1 тысячи.

По данным недавнего опроса здравоохранения Лондонской ассамблеи, более 90 процентов жителей британской столицы заявили, что им трудно найти общественный туалет. В 2019 году, согласно отчету Королевского общества общественного здравоохранения, каждый пятый участник опроса заявлял, что из-за отсутствия туалетов в его районе он вынужден ограничивать число своих выходов из дома.

Тем временем "заброшенные" властями общественные туалеты нередко обретают новую жизнь. Например, один такой в лондонском районе Клэпхэм превратился в винный бар, и его привычная табличка "WC" теперь означает "вино и мясные закуски" (по первым буквам английских слов wine and charcuterie). Другой туалет, который, если верить преданиям, частенько посещал Оскар Уайльд, стал ночным клубом. В районе Кентиш-Таун на севере Лондона еще один туалет оборудовали под коктейльный бар. А его "собрата" в Девоне - под лапшичную.

А как у нас?

К 800-летию Нижнего Новгорода сделали масштабный ремонт. И ситуация с общественными туалетами, стыдная со всех сторон (в городе-миллионнике их практически не было), начала исправляться: закупка санитарных модулей велась в рамках сразу нескольких программ. Как сообщили "РГ" в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода, в рамках муниципальной программы приобрели шесть общественных туалетов, из них два - для маломобильных людей. Установили поровну в двух зонах отдыха у городских озер: Сортировочного и Силикатного. Туалет появился в парке имени Кулибина, а для реконструированного парка "Швейцария" приобрели сразу 10 модулей. Из них четыре - на 13 кабинок - уже работают в открытой для посещений части парка. Реконструкция парка продолжается, поэтому остальные модули откроются по мере готовности общественных пространств.И в туристических местах города также по мере проведения благо­устройства в рамках программы "Среда 800" появляются заветные кабинки. Уже стоят они на площади Маркина, на Почаинском бульваре и Гребном канале. В планах - набережная Федоровского, Александровский сад, Стрелка, Ярмарка и сквер имени Свердлова. Кремль - точка притяжения туристов - тоже не обойден вниманием. Один модуль на 6 кабинок с отдельной комнатой матери и ребенка, подходящий также для маломобильных граждан, уже работает у елового сквера. Второй должен появиться в Губернаторском саду у Зачатьевской башни. Помогают решать проблему и частники. Например, компания "СТО" арендовала два модуля у Речного вокзала и один в парке Пушкина. Она же ремонтирует стационарный туалет на Большой Покровской, главной пешеходной улице города. Это "легендарное" для нижегородцев заведение работало до начала 2000-х. А нужда в нем у горожан и туристов явно есть.

Подготовила Мария Волкова (Нижний Новгород)