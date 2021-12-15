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Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после повышения ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе. Однако общий фон на мировых рынках и геополитические риски не позволят рублю значимо укрепиться с текущих уровней. Ожидаем, что до конца декабря рубль будет торговаться в диапазоне 72-75 к доллару и 82-85 к евро.

Мы полагаем, что на заседании в эту пятницу ЦБ повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 8,5% годовых. В результате впервые в этом году реальная процентная ставка к текущей инфляции станет значимо положительной.

Увеличение реальной рублевой процентной ставки повысит привлекательность рублевых активов как для российских, так и иностранных инвесторов. Это приведет к притоку иностранного капитала в российские активы, повысит спрос на рубли и укрепит российскую валюту.

Мы ожидаем, что на заседании в пятницу Банк России оставит сигнал о возможности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом в базовом сценарии полагаем, что декабрьское повышение ключевой ставки будет последним в этом цикле.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В начале 2022 года рубль сможет пробить психологически важную отметку

По нашим оценкам, годовая инфляция прошла свой пик в ноябре и далее нас ждёт постепенное замедление инфляции. На конец этого года ожидаем увидеть годовую инфляцию на уровне 8,2%. К концу следующего года прогнозируем замедление инфляции до 4,9%.

Это открывает путь для смягчения монетарной политики. Полагаем, что в середине следующего года инфляция замедлится до 6%, и Банк России начнёт цикл снижения ключевой ставки. На конец 2022 года ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 7%. На ожиданиях снижения ключевой ставки инвесторы будут заходить в российские облигации, что позитивно для рубля.

До конца декабря значимую поддержку рублю будет оказывать налоговый период. Экспортеры будут продавать валютную выручку для уплаты налогов в бюджет, что приведет к повышенному спросу на рубли.

Ещё одним позитивным фактором для рубля выступает внушительный приток валютной выручки в страну благодаря многолетним пикам цен на нефть, газ, металлы и другое экспортное сырьё. Считаем, что до конца зимы цены на энергоносители останутся на повышенных уровнях, нефть Brent будет торговаться в диапазоне $72-80 за баррель.

Сдерживающим фактором для всех активов развивающихся стран, включая российские активы, является ужесточение монетарной политики ФРС. В эту среду американский ЦБ, как ожидается, объявит об ускорении сокращения программы выкупа активов. В декабре ФРС снизит объем программы количественного смягчения ещё на $15 млрд, до $90 млрд в месяц.

С января ФРС, вероятно, будет снижать QE уже по $30 млрд в месяц, чтобы завершить его к апрелю и иметь возможность раньше повысить ставку для сдерживания инфляции. Рынок закладывает возможность трёх повышений ставки ФРС в 2022 году с вероятностью 58% и первого повышения уже в мае с вероятностью 57%.

Ожидания сокращения притока дешевых долларов в мировую финансовую систему и ожидания повышения ключевой долларовой ставки, вероятно, приведут к укреплению доллара в мире и росту доходностей гособлигаций США. Этот фактор является негативным для всех валют развивающихся стран, включая рубль.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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При этом Россия является более защищённой среди других развивающихся стран перед сокращением монетарных стимулов ФРС. У России - минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным.

Ещё одним фактором давления на активы развивающихся рынков и сырьевые товары является распространение нового штамма COVID-19 "омикрон". ВОЗ предупредила, что заражаемость и смертность от "омикрона" могут возрасти. Это повышает риски новых локдаунов в мире, замедления роста глобальной экономики и снижения спроса на сырьё.

В то же время альянс стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией внимательно отслеживают состояние глобального спроса на нефть и регулируют собственное предложение, чтобы поддержать приемлемый уровень цен. В случае значимого ухудшения со стороны спроса страны ОПЕК+ могут отказаться от запланированного ежемесячного увеличения добычи.

В декабре против рубля выступают сезонные факторы. Возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров на новогодние праздники, для зарубежных новогодних поездок и для выплаты по внешнему долгу корпораций.

При этом уже в первом квартале сезонные факторы разворачиваются в сторону укрепления рубля. Приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ остаётся высоким, а спрос на валюту для импорта и турпоездок снижается. В результате ожидаем, что в первом квартале рубль может укрепиться до 70-71 к доллару и 80-81 к евро.

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