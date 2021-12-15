Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?

В Польше чиновников отправляют на курсы языкознания, чтобы обучить их писать документы простым языком. В Новой Зеландии разработали план по постепенному отказу от курения к 2025 году. Какие решения принимают за границей и применимы ли они в наших реалиях - читайте в материале "РГ".