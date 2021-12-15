Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?

В Польше чиновников отправляют на курсы языкознания, чтобы обучить их писать документы простым языком. В Новой Зеландии разработали план по постепенному отказу от курения к 2025 году. Какие решения принимают за границей и применимы ли они в наших реалиях - читайте в материале "РГ".
Новая Зеландия планирует к 2025 году отказ от курения
Табачные изделия с высоким содержанием никотина и вовсе окажутся запрещены к продаже. Замминистра здравоохранения Айша Верралл представила этот план в парламенте. Как сказано в документе, задача - "сократить доступность, привыкание и привлекательность" курения табака. Также Верралл отметила: "Мы хотим быть уверены, что молодые люди никогда не начнут курить".
Эксперты и врачи уже назвали планы правительства "самыми передовыми в мире" и выразили надежду, что подобные шаги "снизят зависимость молодежи от никотина". В настоящее время в Новой Зеландии курят около 13 процентов населения (в 1983 году было 34 процента). Власти запланировали сократить к 2025 году число курящих до 5 процентов от численности населения. При этом не все в Новой Зеландии согласны с правительственной инициативой. Как пишет местное новостное издание Stuff, ограничения могут стимулировать появление черного рынка табачных изделий и связанных с этим преступных группировок, а также потребуют увеличения числа таможенников, чтобы пресекать ввоз сигарет в страну.
Алексей Куринный, зампред комитета Госдумы по охране здоровья:
Быстро реализовать эту концепцию точно не получится - ни в Новой Зеландии, ни у нас. Такой запрет в настоящее время неосуществим. Но стремиться к этому надо. Может быть, такие ограничения вводить не в отношении тех, кому 14 лет, а кому - год-два. И в перспективе - через 15-16 лет - мы можем прийти к ситуации, когда табакокурение окажется вне закона.
В целом же постепенное искоренение этой вредной привычки должно происходить. Ведь, если мы говорим о вреде табака, это огромные и государственные, и человеческие потери. Среди таких медленных мер - постепенное увеличение стоимости, снижение доступности табака, перекрытие его нелегальной доставки в РФ. Одновременно - мощная пропагандистская кампания. Это государственная политика, рассчитанная на многие годы. И когда такая политика приведет к тому, что процент курильщиков будет незначительным, тогда, я считаю, и будет иметь смысл вводить такие радикальные меры, как предлагают в Новой Зеландии.
Подготовила Татьяна Замахина
Какие абсурдные законодательные нормы действуют в Италии
Однако тем, кто собирается в ближайшее время посетить "северную столицу" Италии, стоит убедиться, что жизнеутверждающая улыбка не сходит с лица. Ведь там действует запрет на хмурые физиономии в общественных местах. Юридически закрепленное требование, появившееся в XIX веке, когда городом управляли австрийцы, обязывает улыбаться всех, за исключением лиц, участвующих в похоронных процессиях или находящихся на приеме у врача. Нарушителей этого закона, по идее, должны штрафовать, но на практике этого пока ни разу не произошло.
В южном городе Тропеа (область Калабрия) существует законодательная норма, которая гласит: "толстым, уродливым или некрасивым женщинам в возрасте появляться на пляже в раздетом виде запрещается". Зато этим правом наделяются молодые красотки, которым позволяется щеголять по золотому песку в полураздетом виде. Не обходят вниманием законодатели и представителей сильного пола: мужчина, появившийся в общественном месте в юбке на итальянских улицах, рискует быть оштрафован. В курортном городке Леричи (Лигурия) могут наказать рублем за хождение по улицам в купальнике. Также в этом населенном пункте ни в коем случае нельзя развешивать полотенца так, чтобы они были видны в окнах домов. Странным может показаться закон, запрещающий занимать место на пляжах города Сироло (Анкона), оставляя полотенце. Не менее абсурдная норма, запрещающая строить песчаные замки, играть в футбол и собирать ракушки, действует на пляже в итальянской Эраклее (Венето). А область Кампания стала инициатором введения самого трагикомического закона, запрещающего смерть в небольшом городе Фальчано-дель-Массико, который находится недалеко от Неаполя. С его введением в 2012 году 3700 жителей, чтобы не стать преступниками, обязаны жить вечно по одной простой причине - местное кладбище оказалось переполненным.
В 2021 году в Воронеже появилось более 400 вакансий, где среди других требований к соискателям была обозначена улыбка как инструмент "создания приятной атмосферы", сообщили в HeadHunter-ЦФО. Обычно улыбки требуют от сотрудников гостиниц, заведений общественного питания, сферы торговли. Особенно внимательны к приветливым кандидатам с безукоризненными зубами стоматологические клиники (оно и понятно). Тем не менее самую высокую зарплату обещают улыбчивому автоэлектрику-диагносту в сервисе, обслуживающем дорогие немецкие иномарки, - до 140 тысяч рублей.
Улыбаться на работе администраторы воронежского отеля Marriott учатся даже дома - перед зеркалом. "Важно, чтобы глаза тоже были задействованы: блеск, морщинки в уголках. Особенно сейчас, когда большая часть лица скрыта под маской. Также важна интонация", - рассказал "РГ" руководитель службы приема и размещения Денис Павленко. Ношение улыбки вместе с униформой входит в перечень профессиональных обязанностей персонала гостиницы. Наличие и качество улыбок особо проверяются инспекторами, которые время от времени поселяются в отеле инкогнито. В другой воронежской гостинице улыбки персонала подкрепляют денежным бонусом для клиентов отеля. "Бывает, рейсы задерживаются, другие накладки происходят - люди приезжают среди ночи усталые, раздраженные. Хорошо действуют небольшие подарки типа скидки за услуги, иногда шутки. Готовых вариантов нет, действую по ситуации", - рассказала администратор Татьяна Копытина.
Подготовил Антон Валагин (Воронеж)
Более 90% жителей Лондона заявили, что им трудно найти общественный туалет
По данным недавнего опроса здравоохранения Лондонской ассамблеи, более 90 процентов жителей британской столицы заявили, что им трудно найти общественный туалет. В 2019 году, согласно отчету Королевского общества общественного здравоохранения, каждый пятый участник опроса заявлял, что из-за отсутствия туалетов в его районе он вынужден ограничивать число своих выходов из дома.
Тем временем "заброшенные" властями общественные туалеты нередко обретают новую жизнь. Например, один такой в лондонском районе Клэпхэм превратился в винный бар, и его привычная табличка "WC" теперь означает "вино и мясные закуски" (по первым буквам английских слов wine and charcuterie). Другой туалет, который, если верить преданиям, частенько посещал Оскар Уайльд, стал ночным клубом. В районе Кентиш-Таун на севере Лондона еще один туалет оборудовали под коктейльный бар. А его "собрата" в Девоне - под лапшичную.
К 800-летию Нижнего Новгорода сделали масштабный ремонт. И ситуация с общественными туалетами, стыдная со всех сторон (в городе-миллионнике их практически не было), начала исправляться: закупка санитарных модулей велась в рамках сразу нескольких программ. Как сообщили "РГ" в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода, в рамках муниципальной программы приобрели шесть общественных туалетов, из них два - для маломобильных людей. Установили поровну в двух зонах отдыха у городских озер: Сортировочного и Силикатного. Туалет появился в парке имени Кулибина, а для реконструированного парка "Швейцария" приобрели сразу 10 модулей. Из них четыре - на 13 кабинок - уже работают в открытой для посещений части парка. Реконструкция парка продолжается, поэтому остальные модули откроются по мере готовности общественных пространств.И в туристических местах города также по мере проведения благоустройства в рамках программы "Среда 800" появляются заветные кабинки. Уже стоят они на площади Маркина, на Почаинском бульваре и Гребном канале. В планах - набережная Федоровского, Александровский сад, Стрелка, Ярмарка и сквер имени Свердлова. Кремль - точка притяжения туристов - тоже не обойден вниманием. Один модуль на 6 кабинок с отдельной комнатой матери и ребенка, подходящий также для маломобильных граждан, уже работает у елового сквера. Второй должен появиться в Губернаторском саду у Зачатьевской башни. Помогают решать проблему и частники. Например, компания "СТО" арендовала два модуля у Речного вокзала и один в парке Пушкина. Она же ремонтирует стационарный туалет на Большой Покровской, главной пешеходной улице города. Это "легендарное" для нижегородцев заведение работало до начала 2000-х. А нужда в нем у горожан и туристов явно есть.
Подготовила Мария Волкова (Нижний Новгород)
С 2022 года в ЕС за соблюдением скоростного режима машины будут следить сами
Как пишет Le Figaro, на автомобили установят устройство, которое будет отслеживать скорость транспортного средства в режиме реального времени и сравнивать ее с разрешенной на конкретном участке дороги. Для этого машины также оснастят камерами, способными различать дорожные знаки. Собранная ими информация будет соотноситься с данными навигационной бортовой системы. Если водитель превысит скоростной лимит, автомобиль подаст звуковой сигнал. А если тот проигнорирует предупреждение, педаль газа станет жестче, чтобы таким образом замедлить машину.
Представители французских ассоциаций автомобилистов уже опробовали автомобиль с такой технологической новинкой и нашли некоторые недостатки. Так, по словам одного из них Пьера Шассерей, система перепутала знаки ограничения скорости, заставив водителя снизить скорость до лимита, установленного для съезда с автомагистрали, хотя он продолжал двигаться прямо. Некоторое недовольство вызывает и тот факт, что система активируется по умолчанию. Конечно, водитель может отключить ее. "Я бы предпочел, чтобы водитель оставался с выбором активировать или не активировать ее изначально", - отметил Шассерей.
Тем временем французская межведомственная делегация по безопасности дорожного движения приветствовала нововведение. Согласно статистике, треть всех аварий со смертельным исходом в стране связана с превышением скорости. "Эти новые устройства предназначены для предупреждения водителей... Это полезно для автомобилистов, непреднамеренно превышающих ограничение скорости", - отметила член межведомственной делегации Мари Готье-Меллерей.
Главный вопрос, который теперь мучает автомобилистов, насколько установка этой умной системы повысит стоимость транспортных средств.
В идее ставить ограничители скорости на автомобилях ничего нового нет. Напомним, в России нет статистики по аварийности из-за превышения скорости. В России также предлагали устанавливать ограничители скорости в машины. А в Корее даже это реализовали. Правда, потом от этого отказались. Есть много ситуаций, в которых, чтобы избежать аварии, необходимо резко ускориться. Но ограничитель скорости не даст этого сделать. Машины с таким умным ограничителем, который еще и знаки считывает, сами станут создавать аварийную ситуацию, сбрасывая скорость с 90 км/ч до 30 там, где по чьему-то недоразумению, а может, для пополнения регионального бюджета появился такой знак.
Павел Федяев, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры:
- Европейцы более законопослушны, и это касается любых правил, не только дорожного движения. А в России быстрая езда - часть русского характера. Поэтому в нашей стране таким автомобилям прижиться будет труднее. Хотя к 2024 году, насколько я знаю, Европа придет к тому, чтобы внедрять на все новые автомобили более "строгие" устройства, которые не отключишь. Не будем забывать, что на российском рынке много авто с пробегом, где нет таких систем, а также машин, производимых не в Европе. Поэтому автомобили с ISA еще долго будут пытаться завоевать лидерство.
Рафаэль Марданшин, зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры:
- Новые устройства предназначены для предупреждения водителей, которые непреднамеренно превышают ограничения скорости. Думаю, что это возможно реализовать и в нашей стране, но для этого потребуется большое техническое оснащение и самих дорог. Повысится и стоимость автомобилей, оснащенных умной тормозной системой.
Подготовили Владимир Баршев, Татьяна Замахина
Польских чиновников научат писать документы простым языком
"Слишком длинные тексты, перегруженные предложения, непонятные слова, ссылки на огромное количество документов - это то, чем грешат чиновничьи бумаги. Мы решили это изменить, чтобы более эффективно взаимодействовать с жителями. Мы помогли им, но и себе тоже. Теперь нам поступает меньше звонков с вопросами. А ведь на дополнительные разъяснения мы тратили время, которое могли посвятить другим важным делам", - рассказала журналистам секретарь горадминистрации Анета Любонь-Стыщак.
На днях городской информационный портал подвел итоги объявленной властями в 2018 году кампании. За это время более 200 городских чиновников и сотрудников социальных служб прошли обучение - как писать в документах просто и понятно. Для этого из одного из крупнейших польских университетов - Вроцлавского - был приглашен профессор языкознания Томаш Пекот. Он разработал курс: "Правильный польский язык в деловой корреспонденции - "простой язык" - лекции, занятия в группе, компьютерные тренинги".
В рамках этих занятий городские чиновники анализировали образцы документов, отправленных жителям горадминистрацией, и вместе с педагогами работали над новыми - более доступными для понимания простых горожан посланиями. В мэрии Тыхы также подготовили справочное пособие для сотрудников, в котором объясняется на примерах из служебной практики, как писать проще, и перечисляются наиболее распространенные канцеляризмы и подходящие слова для их замены.
Учеба продолжается - в следующем году на курсы отправят сотрудников городского центра социальной помощи. Но уже сейчас горадминистрация провела опрос, который показал: 99 процентов жителей считают, что письма и извещения стали гораздо понятнее.
Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению:
- Я была общественником и чиновником и училась переходить с языка на язык, до сих пор пытаюсь избавиться от канцеляризмов в речи, борюсь с привычкой. Потому что сейчас как депутат понимаю, что ценностью является как раз умение говорить понятным языком для людей, на которых мы работаем - тех, на кого эти законы и нововведения направлены. Однако в России документы пишутся сложным для восприятия канцелярским языком, из-за чего может возникнуть путаница в их толковании и, как следствие, правоприменении. Используемые авторами предложения необоснованно длинные, с обилием причастных оборотов, зависимых слов и отсутствием глаголов. От такой синтаксической сложности теряется мысль. В некоторых случаях это можно объяснить необходимостью точечных правовых установлений, но это скорее исключения. В большинстве случаев можно и даже необходимо писать лаконичнее. Законодателям при создании документов надо руководствоваться в первую очередь правилами русского языка, уметь сокращать экспертные формулировки с сохранением смысла.
Напомню, кстати, что ранее были разработаны методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов. Там, например, депутатов призывают давать им точные, четкие названия, чтобы исполнители могли по наименованию законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить, при необходимости быстро отыскать.
Владимир Сипягин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-губернатор Владимирской области:
- Есть разница - писать документы и законы или писать письма и ответы гражданам. К примеру, законы пишутся юристами на профессиональном языке. Вы - журналисты - доносите их содержание до граждан России на доходчивом языке. А на письма отвечают сотрудники, которые стараются донести ответ до гражданина доходчиво.
Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области:
- Надо стремиться, чтобы документы, которые составляют в органах власти, были изложены просто и понятно. Кстати, в Ростовской области уже несколько лет как в квалификационные требования к госслужащим ввели знание русского языка, и они стоят на первом месте при отборе кандидатов на ту или иную должность. Чиновник должен говорить с населением на грамотном и доступном для понимания языке, уметь изложить и объяснить любые вопросы. Этому помогает и работа в чат-ботах мессенджеров. Все органы власти имеют аккаунты в соцсетях, общаются с жителями напрямую в формате обычной беседы.
Подготовили Татьяна Замахина, Лариса Ионова