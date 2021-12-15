Что известно о новом штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по миру. Случаи заражения зарегистрированы уже более чем в 60 странах. Ученые строят прогнозы, как пришелец из Африки изменит течение пандемии, и уже поступает первая информация о том, насколько он опасен. В Великобритании зарегистрирована первая смерть при заражении "омикроном".

Власти решили пока не вводить QR-коды на транспорте. При этом на входе во многие общественные места они действуют. Фото: Getty Images

Почему столько шума и беспокойства?

Во всех странах реакция властей на известия о распространении "омикрона" примерно одинакова: действуют по принципу "хочешь мира - готовься к войне". Это понятно: впервые за два года пандемии новый штамм "омикрон" собрал несколько десятков ключевых мутаций, которые могут серьезно изменить его свойства. Первые данные: этот вариант коронавируса намного заразнее предыдущих (в Южной Африке он уже практически вытеснил "дельту"), но вот относительно его патогенности (то есть тяжести вызываемого заболевания) однозначных сведений пока нет. Поэтому, с одной стороны, специалисты стараются побыстрее "расшифровать", насколько опасен новичок, а с другой - действуют так, как будто он действительно очень опасен. То есть ужесточают противоэпидемические меры, усиливают тестирование и карантины при пересечении границ, чтобы замедлить распространение нового штамма.

Какие симптомы вызывает "омикрон"?

Основные симптомы при заражении штаммом коронавируса "омикрон" - это сильная слабость, повышение температуры, головная боль, кашель и снижение аппетита, рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. А вот такие признаки, как потеря вкуса и обоняния, при заражении "омикроном" (как, впрочем, и "дельтой") встречаются намного реже, таким наблюдением поделились медики из ЮАР, где "омикрон" уже широко распространен и практически вытеснил "дельту". И хотя пока считается, что при инфицировании "омикроном" заболевание протекает легче, все равно могут наблюдаться типичные для COVID-19 поражения легких и других органов, предостерегла Татьяна Руженцова. Она пояснила, что пока клинических данных об особенностях течения заболевания при заражении новым штаммом немного, поэтому стоит усилить меры предосторожности, включая и индивидуальную защиту, и соблюдение дистанции, и сокращение контактов.

В Норвегии, например, согласно новым рекомендациям, люди даже на открытом воздухе должны соблюдать дистанцию не менее одного метра.

В то же время в Великобритании в начале этой недели зарегистрировали первую смерть больного COVID-19, заразившегося именно "омикроном".

Правда ли, что "омикрон" способен "пробить" иммунную защиту?

Результаты первых исследований говорят, что, к сожалению, это так. Первые эксперименты по нейтрализации нового штамма сывороткой крови, взятой у переболевших COVID-19 и привитых людей, провели три группы ученых в лабораториях ЮАР, Германии и Швеции. Четвертое исследование проводили разработчики вакцины Pfizer/BioNTech. Об этих экспериментах рассказал журнал Nature.

Исследователи действовали независимо, но результаты получили примерно одинаковые: "омикрон" действительно хуже нейтрализуется антителами переболевших и вакцинированных. Повлияет ли это его свойство на защиту от тяжелого течения заболевания, пока неясно.

Надежды на легкое течение заболевания при заражении штаммом "омикрон" могут не оправдаться

Но надо учесть: речь идет пока о самых предварительных данных. Ни одна из этих работ не прошла полноценного рецензирования. Кроме того, специалисты напоминают, что падение титра нейтрализации, полученное в пробирке, нельзя просто "автоматом" перевести в количественное падение эффективности вакцин или иммунитета переболевших в обычных условиях. Есть еще долговременный иммунитет, возможно, он поможет нам защититься и от "омикрона". "Эксперименты показали, что сыворотка крови провакцинированных нейтрализует "омикрон" в 20-40 раз хуже, но это не значит, что, имея уровень антител, например 100 или 200 BAU, нужно делить эти единицы на 20 или 40 - линейной зависимости тут нет. Вообще, не надо паниковать: эффективность вакцин не падает до нуля, они все равно защищают", - пояснила микробиолог Анча Баранова. Пока же вакцинологи и инфекционисты в разных странах настаивают на расширении программы ревакцинации: бустерные прививки усилят иммунный ответ и помогут успешно противостоять "омикрону".

Что должны знать туристы, возвращающиеся в Россию из-за рубежа?

Усилен контроль на въезде. С 8 декабря все прибывающие в нашу страну из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини, а также Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин.

"Все, у кого выявлен ПЦР-тестом коронавирус, госпитализируются, и для всех положительных результатов проводятся дополнительные исследования в виде секвенирования, чтобы определить, каким именно штаммом вызвано инфицирование", - пояснила главный санитарный врач России Анна Попова.

Кому рекомендовано пройти ПЦР-тест повторно?

Анна Попова сообщила, что "привезти" вариант "омикрон" на сегодняшний день можно из более чем 60 стран, где зарегистрированы его случаи. Полностью границы власти закрывать не намерены (тем более впереди каникулы, и у многих уже приобретены туры за рубеж). Поэтому Попова обратилась ко всем туристам: если по возвращении при первой проверке ПЦР-тест отрицательный, но позже у человека появились признаки ОРВИ, ему нужно пройти тестирование повторно.

Какие изменения введены с QR-кодами?

Согласно постановлению главного санитарного врача, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов. Соответственно, сокращается и срок действия присваиваемого человеку QR-кода. Сделать это пришлось из-за высокой контагиозности штамма "дельта" и еще более высокой "омикрона".

"Сократить пришлось, потому что и контагиозность "дельты" достаточно высокая, и контагиозность нового штамма "омикрон" заявлена еще более высокая. Поэтому ждать 72 часа сегодня уже неверно. Для иностранцев, которые пересекают границу России, мы тоже поменяли время, - пояснила Анна Попова. - Лаборатория, которая закончила исследование, в течение часа передает результат в общую систему, а система передает это в личный кабинет человека (на сайте госуслуг). С момента, как результат получен, отсчитывается еще 48 часов, когда QR-код остается действительным".

Кстати

Кода на самолет не будет

Все с нетерпением ждали конкретного решения по использованию QR-кодов на транспорте. Чем ближе праздники - тем эта тема актуальнее. В минтрансе ранее заявили, что при покупке авиабилетов QR-код предъявлять будет не нужно, но при регистрации на рейс - да. Однако в начале недели ситуация кардинально изменилась. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Он объяснил, что решение было принято в результате "диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". Так что пока ездить можно совершенно свободно. "РГ" следит за ситуацией.