ЦИК планирует расширять онлайн-голосование в 2022 году

В Единый день голосования, который намечен на 11 сентября 2022 года, несколько регионов проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду. Вероятность проведения выборов в несколько дней председатель оценила как высокую.

"Мы предполагаем в ряде регионов немного расширить - несильно, но расширить - проведение дистанционного электронного голосования, - сказала Памфилова. - Мы решили, что движемся очень аккуратно, очень осторожно, по мере нашей готовности к тому, чтобы возрастало доверие со стороны граждан, чтобы людям было понятно, как организуется контроль за процессом". Для того чтобы понять, кто готов организовать ДЭГ в 2022 году, в ближайшее время ЦИК направит письма в те субъекты, где предполагается проводить выборы.

Напомним, в этом году через интернет проходили выборы в семи регионах. Это Москва, Севастополь, Курская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Мурманская области. В 2022 году выборы намечены в двух субъектах из перечисленных - муниципальные в столице и губернаторские в Ярославской области. Как уточнила секретарь ЦИК Наталья Бударина, всего же на будущий год пока планируются выборы глав 14 регионов и депутатов 6 законодательных собраний. Кроме того, в 12 административных центрах субъектов переизберут городские парламенты. В ДЭГ может принять участие любой их этих регионов, если окажется готов.

На будущий год пока планируются выборы глав 14 регионов и депутатов 6 заксобраний

Отметим, что в текущем году при выборе мест проведения онлайн-голосования учитывалось несколько параметров: степень проникновения интернета, количество жителей, зарегистрированных на портале госуслуг, возможности властей и избиркомов по обучению и информированию участников онлайн-голосования и другие. Добавим, что Единому дню голосования-2021 предшествовали две тренировки - большая общероссийская весной и "пристрелочная" в выбранных регионах за несколько дней до старта основного голосования.

По мнению Памфиловой, выборы могут пройти не в один день. "Вы видите, что пандемия становится по-видимому перманентным состоянием нашей жизни, и в любом случае вероятность проведения многодневного голосования очень высока и на последующих выборах", - сказала она.

Глава Центризбиркома добавила, что необходимо "все процедуры усовершенствовать, исходя из того опыта, который мы наработали, чтобы не было ни малейшего недоверия к тому, как мы это организуем". Для этого ЦИК намерена вывести на новый уровень взаимодействие с экспертным сообществом​​​, заявила Элла Памфилова.