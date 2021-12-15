Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара

Десятки человек оказались заблокированы в Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй в Гонконге из-за сильного пожара. От этом сообщает газета South China Morning Post.

Пожар начался в 12:37 по местному времени (7:37 по Москве). В здании, где находятся офисы и ТЦ, остались посетители магазинов и ресторанов. По данным полиции, около 100 человек эвакуировали на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе.

Пока нет данных о погибших и пострадавших. Причины возгорания также неизвестны.