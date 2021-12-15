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15.12.2021 13:55
Рубрика: Общество

Дети-сироты из Сирии будут учиться в России

Текст: Елена Новоселова
В Россию приехали 14 детей-сирот из Сирии, родители которых погибли в ходе военных действий. Ребята будут учиться в Международном центре образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново, где познакомятся с русской культурой и традициями, начнут учить русский язык и найдут новых друзей. Реализацию гуманитарного проекта обеспечивает Минпросвещения России.
Фото: Минпросвещения РФ Фото: Минпросвещения РФ
Фото: Минпросвещения РФ

Сирийские дети-сироты будут проходить трехмесячное обучение по краткосрочным образовательным программам. Ребятам, приехавшим из зоны боевых действий, окажут и психологическую поддержку.

Фото: Telegram-канал Анны Кузнецовой
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В "Интердоме" сложились уникальные традиции преподавания русского языка иностранным учащимся. На уроках и на занятиях дополнительного образования детей знакомят с народными песнями, танцами, учат рисовать. Педагоги также проводят мастер-классы по приготовлению русских национальных блюд.

Для ребят из Сирии составлена большая лингвокультурная программа: их ждут путешествия по городам Золотого кольца России, поездка в Москву.

В учебном процессе педагоги "Интердома" делают акцент на том, чтобы дети не забывали родной язык, поэтому им будут преподавать также арабский и два общеобразовательных предмета на арабском языке.

Напомним, что русский язык в Сирии изучают более 30 тысяч детей.

Справка "РГ"

Международный центр образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом". Сегодня уже более 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.

Фото: Минпросвещения РФ
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