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15.12.2021 19:50
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с президентом Сирии

Текст: Владимир Емельяненко

Президент Сирии Башар Асад в Дамаске принял уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой сирийское агентство SANA.

Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью

Детский омбудсмен России и президент Сирии говорили о "проблемах детей, проживающих в лагерях для беженцев Эль-Холь и Родж" на северо-востоке Сирии. Стороны обсудили предстоящие российско-сирийские шаги и усилия, для того, чтобы вывезти несовершеннолетних детей из лагерей для беженцев.

В сообщении SANA указывается, президент Сирии подчеркнул, что существующее стремление западных стран политизировать этот гуманитарный по своей сути вопрос ведет к тому, чтобы "сохранить лагеря в качестве рассадников терроризма и экстремистской идеологии". Асад согласился с мнением и позицией детского омбудсмена России о том, что "параллельно с эвакуацией детей следует принять меры для полного закрытия этих бесчеловечных лагерей".

Мария Львова-Белова подчеркнула "важность развития механизмов сотрудничества между российскими и сирийскими учреждениями в этом вопросе", а также необходимость реинтеграции, реабилитации и социализации, вывезенных из лагерей российских и сирийских детей.

"Справка РГ"

Проблема нахождения детей-иностранцев в Сирии и Ираке возникла из-за того, что граждане разных стран воевали на Ближнем Востоке на стороне террористов. Они привозили жен с детьми, у них еще рождались дети, многие из которых остались сиротами или оказались вместе с матерями в тюрьмах и лагерях беженцев. Так в лагере Эль-Холь, где проживают семьи бывших боевиков ИГ (запрещено в России), находятся более 60 тысяч человек, из них около 24 тысяч - сирийцы, почти 30,5 тысяч - иракцы, еще чуть более 9,5 тысячи - граждане других государств, в том числе России.

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