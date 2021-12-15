Диетолог назвала напиток для профилактики рака и диабета

Существенно снизить риск развития онкологических заболеваний и диабета позволяет регулярное употребление зеленого чая. Такое мнение агентству "Москва" высказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

В зеленом чае, как и в черном, содержится никотиновая кислота, провитамины А и В и другие полезные вещества. Однако зеленый чай из-за особенностей обработки все же особенно богат полифенолами и антиоксидантами, отмечает эксперт. Помимо профилактического эффекта этот вид чая также улучшает внешний вид кожи, способствует активной работе мозга, повышает общую сопротивляемость организма.

Вместе с тем содержание кофеина в ряде сортов зеленого чая сопоставимо с показателями кофе. Поэтому зеленый чай рекомендуется употреблять в первой половине дня.

Ранее отмечалось, что частое употребление зеленого чая может повысить уровень мочевой кислоты, что ведет к риску развития подагры.

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