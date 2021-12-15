Диетолог назвала напиток для профилактики рака и диабета

Новости

Мурашко сообщил, сколько пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 10:01
Археологи обнаружили самую древнюю могилу ребенка в Европе 09:59
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 09:58
Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС 09:49
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара 09:42
В Подмосковье блогер ради хайпа проехал в ТЦ на автомобиле 09:38
Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера 09:37
Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения 09:26
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ" 09:16
Во Владикавказе появится первый в России ЦОД на отечественном ПО 09:00
В Москве начинаются новогодние пробки 08:50
Экс-соратник Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина 08:45
В Омске задержали группировку скинхедов 08:44
В Башкирии продлят зимние каникулы школьников 07:55
"Бавария" может продать Левандовски летом 07:43
В Москве объявили дату начала акции "Елочный круговорот" 07:36
Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу 07:26
Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус” 07:23
Во Франции выявлено рекордное за 8 месяцев количество заражений COVID-19 07:08
Комиссаром полиции Нью-Йорка назначат бывшего агента под прикрытием 06:56
В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной" 06:51
В Осло найдено самое раннее в Северной Европе изображение соколиной охоты 06:45
Суд обязал передать конгрессу США налоговые декларации Трампа 06:37
Госдолг США будет повышен на 2,5 триллиона долларов 06:20
На западе Дании обнаружена золотая серьга XI века с "древом жизни" 06:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 09:15
Рубрика: Общество

Диетолог назвала напиток для профилактики рака и диабета

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существенно снизить риск развития онкологических заболеваний и диабета позволяет регулярное употребление зеленого чая. Такое мнение агентству "Москва" высказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Фото: iStock
Диетолог назвала напиток для улучшения работы мозга

В зеленом чае, как и в черном, содержится никотиновая кислота, провитамины А и В и другие полезные вещества. Однако зеленый чай из-за особенностей обработки все же особенно богат полифенолами и антиоксидантами, отмечает эксперт. Помимо профилактического эффекта этот вид чая также улучшает внешний вид кожи, способствует активной работе мозга, повышает общую сопротивляемость организма.

Вместе с тем содержание кофеина в ряде сортов зеленого чая сопоставимо с показателями кофе. Поэтому зеленый чай рекомендуется употреблять в первой половине дня.

Ранее отмечалось, что частое употребление зеленого чая может повысить уровень мочевой кислоты, что ведет к риску развития подагры.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу
Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Вирусолог Чумаков: "Омикрон" может предвещать окончание пандемии
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии