"Bello e Ben Fatto" ("красивое и мастерски сделанное") - кредо римского ювелирного дома Bvlgari.

Эти же слова можно отнести к его коллекции Divas' Dream, чей эмблематический элемент, напоминающий веер, вдохновлен мозаиками римских терм Каракаллы.

В этом году в Divas' Dream появились новинки, расширяющие цветовую палитру. Коллекция 2021 года дебютирует в новой упаковке, без использования пластика: только бумага, древесное волокно, чистый шелк и натуральный латекс.

Одна из новинок Bvlgari Divas' Dream - подвеска из розового золота с контрастом белого перламутра и насыщенных красных рубинов. Другая - золотой браслет, на котором впервые появилась подвеска из любимого в нашей стране малахита. Таким цветовым акцентом можно наслаждаться каждый день. Нежно-розовый опал, обрамленный искрами бриллиантов, - главный герой удивительно простого, но бесконечно пленительного сета из серег и колье с подвеской.

Универсальность коллекции воплощена в бриллиантовом колье с подвеской, состоящей из нескольких "веерных" элементов. Это колье из розового золота доступно в вариациях с синими или розовыми сапфирами. Гордо демонстрируя сразу четыре цветовых оттенка, украшение вполне способно стать вечерним.

Преображая классический мотив, Bvlgari также представил ажурный дизайн подвески для колье. Ажурные элементы уже обыгрывались в коллекции, а вот яркий малахит в такой конструкции использован впервые. Колье регулируется под два варианта длины для универсальности ношения.