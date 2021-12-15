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Текст:   Марина Трубилина 
12:10 15.12.2021

Для покупки одного "квадрата" жилья в Москве нужно работать три месяца

Для покупки одного квадратного метра жилья в Москве требуется 2,95 средних зарплаты, сообщают аналитики сервиса "Синица".

Фото: Andrii Borodai / iStock
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В начале нынешнего года для покупки 1 кв. м требовалось 2,7 средних зарплат (при том, что в январе средняя зарплата в Москве составляла 95 700 рублей). В ноябре на это нужно было уже 2,95 средних зарплат, хотя зарплата также выросла (по итогам 9 месяцев - 114 000 рублей).

В целом за 11 месяцев 2021 года средняя стоимость кв. м в новостройках Москвы в старых границах выросла на 29,1% - до 335,9 тыс. руб. В течение года цены росли неравномерно. Основной прирост пришелся на первые 4 месяца, за январь-апрель цены прибавили порядка 18,2%. С мая темпы роста стали снижаться, а в августе было зафиксировано небольшое (-1,1%) снижение средних цен.

Прирост средней стоимости квартир в новостройках эконом-класса составила 57,4%, цены поднялись до 261,3 тыс. руб. за "квадрат". В комфорт-классе цены прибавили 25,5% (до 262,4 тыс. руб.) за кв. м, в бизнес-классе цены выросли на 28% (до 394,5 тыс. руб.).

При этом средний бюджет предложения вырос не так значительно (на 18,3% до 18,95 млн. рублей) - за счет снижения средней площади выставленных лотов, а она за 11 месяцев сократилась на 8,6%. Наиболее заметный рост средней стоимости лота был в сегменте бизнес-класса, цена выросла на 19,7% и составила в ноябре 26,3 млн. руб., в комфорт-классе бюджет вырос на 13% (до 12,7 млн. руб.), а в эконом-классе бюджет снизился на 37,6% до 4,9 млн. руб.

В новостройках эконом-класса существенно изменилась структура предложения, отмечает гендиректор сервиса "Синица" Наталья Шаталина: "В начале года основной объем в сегменте приходился на традиционные квартиры, а к концу года основной объем сконцентрировался в комплексах апартаментов с минимальной площадью лотов. В результате средняя цена кв. м практически сравнялась с уровнем цен в комфорт-классе, а средний бюджет снизился более чем на треть".

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