До конца 2024 года в стране необходимо ликвидировать 191 свалку отходов в границах городов, из них 111 - до конца 2023 года. "Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию", - заявил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает около двух лет.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что большинство регионов начали готовить проектно-сметную документацию только в этом году. Из упомянутых 104 свалок в 41 регионе до госэкспертизы дошел только 61 проект. "Есть субъекты, где контракты на проектирование еще даже не заключены", - заявил глава Минприроды.

Президент поинтересовался, кто в министерстве курирует это направление. Козлов назвал фамилию своего заместителя Мурада Керимова. "Хорошо, я услышал его фамилию", - сказал Путин. А когда министр хотел кого-то добавить, то президент резко прервал его: "Нет! Один. Ну и вы потом, конечно".