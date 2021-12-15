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15.12.2021 15:01
Рубрика: Власть

Два Ту-95МС пролетели над Охотским и Японским морями

Текст: Юрий Гаврилов
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей, сообщили в среду в Минобороны РФ. В ведомстве сопроводили сообщение видеокадрами того, как ракетоносцы выполняли свои задания.

На кадрах запечатлен взлет Ту-95МС с аэродрома в заснеженной степи, его проход над горами и густой облачностью. Видео также зафиксировало работу летчиков и сопровождающие ракетоносцы истребители. "Туполевы" сняты с земли и приземляющиеся на свою базу. Получился небольшой, но очень информационный ролик.
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По данным ведомства, на маршруте самолеты находились около девяти часов. А их истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В министерстве особо подчеркнули, что все такие полеты в Воздушно-космических силах России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Надо иметь в виду, что о подобных рейдах наши военные, как правило, через Министерство иностранных дел уведомляют заинтересованные государства. Маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам. Наконец, в небо экипажи в основном уходят без боекомплекта. И даже если полученное летчиками задание предусматривает пуски ракет и другие учебно-боевые мероприятия, пилоты в ходе таких миссий выполняют их без реального применения бортового вооружения.

Тем не менее морские маршруты приносят летчикам огромную пользу. Находясь в воздухе по многу часов, пилоты и штурманы решают навигационные задачи над безориентирной местностью. А еще нередко тренируются дозаправлять бомбардировщики топливом в полете. Эту сложнейшую операцию в Дальней авиации считают сродни высшему пилотажу. К тому же дозаправка позволяет стратегическим ракетоносцам долгие часы выполнять различные задачи без посадки.

Воздушное патрулирование в дальних морских регионах, конечно, не самоцель. Его наши пилоты осуществляют над центрами сосредоточения войск и сил. Для обеспечения своей безопасности Россия вынуждена таким образом демонстрировать свой флаг у берегов Великобритании, Норвегии, Гренландии, Канады и США.

Как видим, без внимания также не остаются дальневосточные границы нашего государства.

Справка "РГ"

Самолет Ту-95МС давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют Bear (медведь). Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска еще десяти ракет Х-55 на четырех подкрыльевых держателях (но это запрещено международными соглашениями).

Оборонительное вооружение самолетов Ту-95МС состоит из 23-мм авиационных пушек. На старых модификациях самолета установлено шесть спаренных пушек АМ-23 в трех оборонительных стрелковых установках (верхней, нижней и кормовой), и только две пушки АМ-23 или ГШ-23 на Ту-95МС в корме.

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Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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