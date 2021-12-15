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15.12.2021 10:43
Рубрика: В мире

Двоюродный дед Ким Чен Ына умер на 102-м году жизни

Текст: Диана Ковалева

Умер Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена. Ему был 101 год. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Фото: Jorge Silva/AP
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Глава КНДР Ким Чен Ын направил венки и выразил соболезнования в связи с кончиной родственника, отмечает агентство. Когда именно Ким Ён Чжу ушел из жизни, не уточняется.

"Ким Ён Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца", - цитирует Yonhap сообщение агентства ЦТАК.

Напомним, Ким Ён Чжу родился в 1920 году и после прихода Ким Ир Сена к власти занимал ряд руководящих постов. К примеру, возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи.

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