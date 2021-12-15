ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля

Начнем с ОГЭ. Для выпускников 9 классов предусмотрен досрочный период, он начнется 21 апреля. Основная часть выпускников начнет сдавать ОГЭ с 20 мая. Для тех, кто не справится с экзаменом, предусмотрены резервные дни для пересдачи. В том числе, в сентябре.
Досрочный период ЕГЭ начнется с 21 марта. ЕГЭ для основной части школьников начнется с 26 мая (интересно, что предусмотрена математика профильного и базового уровня). Тогда же экзамены смогут сдать ученики, которые находятся на семейном обучении и в экстернате.
26 мая - география, литература, химия
30 мая - русский язык
31 мая - русский язык
2 июня - математика профильного уровня
3 июня - математика базового уровня
6 июня - история, физика
9 июня - обществознание
14 июня - иностранные языки, биология
16, 17 июня - иностранные языки
20, 21 июня - информатика