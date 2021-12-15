ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля

Единый государственный экзамен для учащихся 11-классов в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной государственный экзамен для девятиклассников - с 21 апреля по 2 июля. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Начнем с ОГЭ. Для выпускников 9 классов предусмотрен досрочный период, он начнется 21 апреля. Основная часть выпускников начнет сдавать ОГЭ с 20 мая. Для тех, кто не справится с экзаменом, предусмотрены резервные дни для пересдачи. В том числе, в сентябре.

Досрочный период ЕГЭ начнется с 21 марта. ЕГЭ для основной части школьников начнется с 26 мая (интересно, что предусмотрена математика профильного и базового уровня). Тогда же экзамены смогут сдать ученики, которые находятся на семейном обучении и в экстернате.

Расписание основной волны ЕГЭ

26 мая - география, литература, химия

30 мая - русский язык

31 мая - русский язык

2 июня - математика профильного уровня

3 июня - математика базового уровня

6 июня - история, физика

9 июня - обществознание

14 июня - иностранные языки, биология

16, 17 июня - иностранные языки

20, 21 июня - информатика