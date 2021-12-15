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Текст:   Сергей Жуков 
13:35 15.12.2021

Эксперт назвал нечестные приемы риелторов

К вопросу покупки или аренды жилья нужно подходить осторожно. Бывает, что квартиранты, покупатели и сами продавцы попадаются на уловки недобросовестных риелторов. О самых распространенных схемах, которыми пользуются мошенники, рассказал "РГ" руководитель агентства недвижимости kobaladze_realty Ярослав Кобаладзе.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

По его словам, клиенту часто показывают квартиру с мебелью и техникой и обещают, что все это включено в стоимость. После подписания договора купли-продажи и перевода денег, мебель и техника исчезают. В некоторых случаях дорогостоящие диван или плита заменяются дешевыми аналогами. Бывает также, что объявления о продаже квартиры по заманчивой цене публикуются на разных сайтах. "Клиенты звонят и узнают, что квартира находится под залогом или ее только что продали, - объясняет эксперт. - После этого звонящему предлагают подобрать приемлемый вариант за комиссию".

Фото: Петр Коннов/РГ
Можно ли сегодня безопасно купить квартиру

Часто риелторы пытаются скрыть неприятный запах в квартире, например, за счет кофейного аромата. Сейчас, в пандемийные времена, появился еще один способ - продавцы просят покупателей надевать маски. Якобы, чтобы не заболеть.

По словам Кобаладзе, нередко два риелтора работают в одной связке. "Первый, представляясь иногородним клиентом, предупреждает собственника квартиры о визите своего риелтора. Тот приходит на просмотр, договаривается о максимальной скидке, делает фото и видео для клиента, - говорит он. - Далее эта квартира без ведома собственника появляется на самых популярных площадках по более низкой цене".

А вот еще одна уловка, но больше заточенная под иногородних клиентов. Допустим, потенциальному покупателю показывают 5-6 "убитых" вариантов по низкой цене, а в финале - квартиру с хорошим ремонтом, но с ценником выше рынка. Об этом, естественно, клиенту не говорят. Часто случается, что человек на контрасте решает купить последний вариант. В этом случае риелтор разницу забирает себе, о чем заранее договаривается с собственником.

Бывает, что арендаторам искусственно создают невыносимые условия для жизни. Например, собственник квартиры приезжает с проверками несколько раз в неделю, а потом еще часами обсуждает увиденное по телефону с квартирантами. Здесь есть хитрость - если человек съезжает из квартиры раньше прописанного в договоре срока, то он теряет депозит.

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