Новости

"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем 17:36
Ликсутов: На новом участке метро - 20 процентов новых пассажиров 17:34
За драки и другие нарушения 400 мигрантам закрыли въезд в РФ на 40 лет 17:18
Путин: Россияне скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения 17:18
В Подмосковье в крупном ДТП погибли четыре человека 17:17
Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве 17:11
Суд рассмотрит ходатайства об аресте топ-менеджеров по делу "Листвяжной" 17:10
МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США 17:07
Путин призвал добиваться более ощутимых результатов при реализации нацпроектов 17:07
Дептранс Москвы предупредил о 8-балльных пробках на дорогах 16:52
Google пригрозил сотрудникам увольнением за отсутствие прививки 16:51
До конца 2024 года в стране необходимо ликвидировать 191 свалку отходов 16:47
Жириновский в седьмой раз привился от коронавируса 16:37
В Москве в массовом ДТП пострадали шесть человек 16:35
Опрос: 60 процентов младшеклассников используют в учебе гаджеты 16:35
Эксперт оценил последствия отказа Booking от паритета цен 16:33
Крупный пожар произошел в казарме карабинеров в Риме 16:33
В Подмосковье прошло учение по отражению воздушных атак на военные объекты 16:30
Еврокомиссар оценила риски для газоснабжения ЕС в случае холодной зимы 16:23
Голикова: Качество дорог в России сказывается на доступности медпомощи 16:12
Хуснуллин: Бюджеты нацпроектов по жилью и дорогам будут исполнены на 99% 16:10
Арабская каллиграфия пополнила список культурного наследия ЮНЕСКО 16:05
Новая госпрограмма Росреестра принесет в бюджет 250 млрд рублей 16:02
Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки 15:58
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири - 2" 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 16:33
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил последствия отказа Booking от паритета цен

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отказ агрегатора Booking от "паритета цен" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не изменит расстановку сил на рынке, заявил "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам

"Я не думаю, что это как-то существенно изменит расклад сил на рынке. Вряд ли агрегатор потеряет свое монопольное положение, - сказал он. - Также вряд ли какие-то изменения почувствуют потребители".

Скорее всего, изменения затронут только бизнес и будут касаться только происходивших случаев намеренного или невольного нарушения правила о паритете цен.

К тому же, проследить изменение цен после отмены паритета будет сложно, так как цены выставляются в зависимости от ситуации на рынке, наличия спроса и постоянно меняются, заметил эксперт.

В соответствии с правилом паритета цен, компания Booking запрещала отелям устанавливать более низкие цены в других каналах продаж. После жалоб в ФАС, антимонопольная служба выдала предписание Booking отменить паритет цен. Как сообщили в ФАС 15 декабря, компания Booking выполнила требования об отмене паритета.

Как рассказал Прасов, если работы агрегатора выявляли нарушения принципа паритета цен, гостиницы, предлагавшие более низкие цены, чем у агрегатора, на какое-то время переносили в конец поисковой выдачи. Выпадение отеля из активной демонстрации потенциальным гостям приводит к достаточно серьезным финансовым потерям.

Booking.com впервые раскрыл свою выручку в России

Случаи нарушений могли происходить как из-за случайных ошибок оператора, так и при намеренном выставлении отелями более низких цен, например, через других агрегаторов за счет сокращения их комиссии. Но такие случаи могли происходить на отдельных направлениях.

Поскольку теперь нет паритета цен у Booking, стоит ввести эти же правила и для всех остальных участников рынка, у других агрегаторов также паритет цен должен быть отменен, все должны быть равны, отметил Прасов.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве
Совфед отклонил закон об онлайн-платформах в школах из-за технической ошибки
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию