Эксперт оценил последствия отказа Booking от паритета цен

Отказ агрегатора Booking от "паритета цен" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не изменит расстановку сил на рынке, заявил "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"Я не думаю, что это как-то существенно изменит расклад сил на рынке. Вряд ли агрегатор потеряет свое монопольное положение, - сказал он. - Также вряд ли какие-то изменения почувствуют потребители".

Скорее всего, изменения затронут только бизнес и будут касаться только происходивших случаев намеренного или невольного нарушения правила о паритете цен.

К тому же, проследить изменение цен после отмены паритета будет сложно, так как цены выставляются в зависимости от ситуации на рынке, наличия спроса и постоянно меняются, заметил эксперт.

В соответствии с правилом паритета цен, компания Booking запрещала отелям устанавливать более низкие цены в других каналах продаж. После жалоб в ФАС, антимонопольная служба выдала предписание Booking отменить паритет цен. Как сообщили в ФАС 15 декабря, компания Booking выполнила требования об отмене паритета.

Как рассказал Прасов, если работы агрегатора выявляли нарушения принципа паритета цен, гостиницы, предлагавшие более низкие цены, чем у агрегатора, на какое-то время переносили в конец поисковой выдачи. Выпадение отеля из активной демонстрации потенциальным гостям приводит к достаточно серьезным финансовым потерям.

Случаи нарушений могли происходить как из-за случайных ошибок оператора, так и при намеренном выставлении отелями более низких цен, например, через других агрегаторов за счет сокращения их комиссии. Но такие случаи могли происходить на отдельных направлениях.

Поскольку теперь нет паритета цен у Booking, стоит ввести эти же правила и для всех остальных участников рынка, у других агрегаторов также паритет цен должен быть отменен, все должны быть равны, отметил Прасов.