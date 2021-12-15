Эксперты назвали условия для возрождения производственных аптек

В России обсуждают восстановление производственных аптек. Законопроект об этом от "Единой России" депутаты планируют принять в следующем году, впереди у него еще два чтения.

Между тем, сегодня по всей стране осталось всего 450 производственных аптек, рассказали "Российской газете" в Ассоциации независимых аптек. В основном они сосредоточены в Поволжье и центральной части страны, на юге их практически нет. Также остались такие аптеки в Татарстане. В них сохранили и рецептуру, и унифицированные прописи. А врачи в поликлиниках, как и много лет назад, выписывают рецепты на изготовление лекарств.

Производственные аптеки отличает то, что там создаются препараты, точно советующие особенностям терапии отдельно взятого пациента, говорит заместитель Главы Альянса фармацевтических ассоциаций Юлия Борщ. Это позволяет оптимизировать терапевтическую эффективность, добиться меньшего количества побочных реакций, нежелательных явлений, снизить расходы бюджета на здравоохранение. Такие аптеки могли быть актуальными, например, при выводе препаратов с рынка в связи с нерентабельным производством в большом объеме, а также для производства детских лекарственных форм, паллиативных форм для детей и стариков.

В тоже время ряд экспертов, сомневаются в целесообразности их возрождения. "Врачи уже забыли, как выписывать прописи, им проще назначить готовый лекарственный препарат по международному непатентованному названию или вовсе по торговому наименованию. К тому же, аптека - это бизнес, а он должен быть рентабельным, то есть - приносить прибыль", - отмечает генеральный директор самарской аптечной сети Елена Гладкова.

"У нас в Ростовской области такая аптека осталась одна на весь регион, и есть аптеки, которые получают произведенные в ней лекарства и продают их. Наверное, это правильно, потому что требования на содержание производственных аптек высокие, и если нет рынка сбыта в городе, то финансово её было бы не потянуть", - рассказывает руководитель региональной аптечной сети "Норма Форте" Ирина Морозова.

"Возрождение производственных аптек - сейчас в приоритете, как в правительстве, так и в Государственной думе. Я называю это "назад в будущее": многое было утеряно и разрушено, теперь будем восстанавливать и развивать", - говорит руководитель Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Она обратила внимание, что сегодня во всем мире тренд на индивидуальное лекарственное обеспечение и персонализированный подход к лечению больных. По ее словам, в период пиковой нагрузки наши фармпроизводители не всегда могут обеспечить учреждения здравоохранения элементарными лекарственными препаратами, которые в целом можно производить на месте в регионе. Например, в тех же труднодоступных районах Крайнего Севера возникают ситуации, когда нет элементарных растворов глюкозы, натрия хлорида и прочих растворов промышленного производства.

Однако Преснякова считает, что для восстановления производственных аптек нужно разработать дорожную карту, все просчитать и проанализировать. Последние 30 лет производственные аптеки не вспоминали, не уделяли им должного внимания, поэтому как минимум потребуется обновление оборудования под современные требования и инновационные продукты, разработка и внедрение прописей лекарственных средств, выстраивание системы обмена данными между врачами и аптечными учреждениями, подготовка фармацевтических кадров (аналитики, технологи), обучение врачей, разработка системы определения качества продукции и прочие задачи, которые можно решать только в рамках государственной программы с привлечением частного капитала, отмечают в Альянсе фармацевтических ассоциаций.

В тоже время эксперты уверены, что это направление может стать одним из драйверов развития бизнеса и качественно изменить систему лекарственного обеспечения в стране. Ведь спрос на такого вида продукт сегодня растет во всем мире, по оценкам аналитиков рост составляет 7,5-10% в год. Общий объем мирового рынка производственных аптек сегодня около 9,5 млрд долларов.

В мире производственные аптеки развиваются в двух направлениях: первое - изготовление индивидуальных лекарственных препаратов для особенных пациентов с непереносимостью, с аллергическими реакциями, при комбинированной терапии, где каждый препарат может значительно влиять на эффект другого.

Второе направление производственных аптек - фасовка лекарств под индивидуальную схему лечения пациента. Не секрет, что существуют маркетинговые уловки производителей, когда в упаковке содержится 28 таблеток, а на курс необходимо 30, в этом случае пациент вынужден покупать дополнительно еще одну упаковку. И обратная ситуация, когда необходимо 14 таблеток, а в упаковке 20, и пациент переплачивает за 6 "лишних" таблеток.

Существует и третье направление развития производственных аптек - изготовление лекарственных препаратов для медицинских учреждений. Опыт советского времени показывает, что в аптеках делалась заготовка самых распространенных препаратов, которые используются в медицинском учреждении. Сегодня можно было бы пересмотреть прописи под новые антибиотики, гормональные и противовоспалительные препараты, то есть все препараты, которые используются в новых схемах лечения медицинских учреждений, считают эксперты. "И наши умы в НИИ вполне способны это сделать, а также обучить аптеки, научить выписке лекарств аптечного производства медицинских работников, которые находятся в информационном вакууме, и вообще не понимают, что можно заказывать в аптеке, и что им произведут", - заключили они.