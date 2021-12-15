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15.12.2021 13:54
Рубрика: Экономика

Экспорт "Газпрома" в страны Европы вырос почти на 5%

Текст: Сергей Тихонов
Экспорт газа в страны Европы и Китай с 1 января по 15 декабря этого года увеличился до 178,1 млрд кубометров, что на 4,8% (на 8,2 млрд кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает "Газпром".

К странам, в которые "Газпром" к 15 декабря экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина), добавились Польша, Дания и Финляндия.

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Также растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В декабре они ежедневно по заявкам китайской стороны продолжают превышать согласованные в договоре купли-продажи газа суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на треть, говорится в сообщении российской компании.

"Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ. Но по данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах - на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.

Добыча газа компанией за одиннадцать с половиной месяцев, по предварительным данным, составила 490,4 млрд кубометров. Это на 14,2% (на 61,1 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 14,5% (на 30,2 млрд кубометров).

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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