Эволюцию и ESG-трансформацию лизинга обсудили на XX конференции “Лизинг в России-2021”

Эволюция и ESG-трансформация лизинга стали главными темами XX конференции "Лизинг в России-2021". Юбилейная конференция, организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации, состоялась в Москве.

Спикеры проанализировали путь развития лизинга от инструмента к сервису, оценили степень влияния ESG-повестки, а также ковидный фактор и рассказали об успешных кейсах.

Конференция началась с выступления директора департамента финансовой политики Минфина России Ивана Чебескова. По его словам, лизинговая отрасль достигла внушительных размеров.

"Объем нового бизнеса рынка лизинга уже достиг отметки в 2 трлн рублей, это вторая по величине финансовая отрасль после банковской. Рынок быстро набирает обороты, а мы со своей стороны работаем над созданием условий, призванных поддержать это развитие, особенно с учетом влияния пандемии. Основными направлениями в регулировании мы видим ведение реестра лизинговых компаний, а также установление требований к капиталу и отчетности по международным образцам. В ближайшей перспективе - работа над раскрытием ESG-факторов в нефинансовой отчетности", - отметил спикер.

Младший директор рейтинговой службы "Эксперт РА" Зоя Советкина отметила, что за 9 месяцев 2021 года рынок лизинга превысил итоги полного 2020-го.

"Объем нового бизнеса составил свыше 1,5 трлн рублей, показав прирост на 53% к аналогичному периоду прошлого года. Основным драйвером рынка уже не первый год остается автолизинг с ростом в 65%. Мы впервые оценили объем ESG-портфеля отрасли, который, по нашим данным, составляет 380 млрд рублей, или 7% от всего лизингового портфеля. При этом уже 8% компаний на конец года будут иметь ESG-стратегии, что говорит о начале активной стадии ESG-трансформации отрасли. Мы ожидаем, что по итогам 2021 года объемы рынка лизинга составят более 2 трлн рублей", - рассказала Зоя Советкина.

Заместитель гендиректора АО "Сбербанк Лизинг", президент ОЛА Алексей Киркоров рассказал о деятельности лизинговой ассоциации. По его словам, сейчас гораздо больше оптимизма, чем в прошлом году, и это связано с ростом рынка лизинга.

"На сегодняшний день мы выдали 1,5 млн предметов лизинга, заключили 743 тысяч договоров и работаем с 224 тысячами активных клиентов. Отдельно отмечу регуляторные и законодательные перемены, которые ожидают нас с 2022 года. Изменение правил бухучета дополнится изменением правил налогового учета. Обнадеживает то, что новые правила коснутся всех контрагентов, а не только лизингополучателей. Данные изменения, по сути, являются переходом на международные стандарты", - отметил он.

Управляющий директор агентства "Эксперт РА" Александр Сараев обсудил с экспертами влияние ESG-повестки на развитие лизингового рынка, меры государственной поддержки, необходимые для стимулирования зеленого лизинга, и опыт ESG-пионеров отрасли. Участники дискуссии пришли к выводу, что наиболее перспективными ESG-проекты являются рынок транспорта для скорой медицинской помощи и систем внутреннего освещения для образовательных учреждений, оборудование для ветроэнергетики, солнечные генераторы энергии и электрозаправочные установки.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лидеров рынка лизинга. Конференция "Лизинг в России-2021" проводится с 2002 года и является крупнейшим в России событием для профессионалов на этом рынке.