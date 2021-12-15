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15.12.2021 16:23
Рубрика: Экономика

Еврокомиссар оценила риски для газоснабжения ЕС в случае холодной зимы

Текст: Александра Воздвиженская

Уровень запасов газа в Евросоюзе примерно на десятую часть ниже, чем обычно в это время года. Пока рисков газоснабжения из-за этого нет, но неизвестно, насколько суровой будет текущая зима.

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Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, рассказывая о предложениях Еврокомиссии по рынку газоснабжения ЕС. "На данный момент уровень запасов газа составляет 62% от мощностей ПХГ. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время, - рассказала она (цитата по ТАСС). - Мы пристально мониторим ситуацию. Мы не видим немедленных рисков кризиса снабжения. Однако, тут есть одна серьезная переменная - это наша погода. Вопрос, какой будет зима".

В текущий отопительный сезон Европа впервые вступила с запасами газа на уровне десятилетнего минимума. Это стало причиной роста цен на газ на биржевых площадках ЕС до максимумов. На фоне нового скачка цен на газ в середине декабря Еврокомиссия представила пакет мер по стабилизации ситуации. В планах ЕК - отказ от долгосрочных контрактов с поставщиками газа после 2049 года для облегчения выхода на рынок низкоуглеродных и возобновляемых газов.

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