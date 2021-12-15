Фигурка "звездного воина" возрастом 5000 лет обнаружена в Турции

В Турции археологи при проведении раскопок в древнем городе Бечине обнаружили фрагмент крайне редкого древнего идола килийского типа, известного как "Звездочет" или "Звездный воин".

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в районе Милас на юго-западе Турции. Там была обнаружена голова небольшой древней фигурки - идола, считающегося одним из самых редких в своем роде.

Как пояснил руководивший раскопками профессор Кадир Пекташ из Стамбульского университета Медениет, открытие взволновало экспертов. Редчайший артефакт был найден в древнем городе, который в свое время представлял собой одну большую крепость.

"В ходе работ, которые мы проводили во внутреннем замке, была обнаружена очень красивая керамика и небольшие предметы, - рассказывает Пекташ. - Один из них при ближайшем рассмотрении оказался головой идола килийского типа, известного как "Звездочет" или "Звездный воин".

Сообщается, что сама фигурка была изготовлена из мрамора, Примечательно, что это была женская фигурка. Ученые датировали ее 3000-3500 годами до нашей эры. Подобные артефакты очень редко встречаются при раскопках. Во всем мире известно всего около 30 образцов подобных идолов, которые, как считается, использовались для религиозных церемоний.

"Идолы типа "Звездочет" или "Звездный воин" были типичны для Эгейских островов и Западной Анатолии, - говорит профессор Пекташ. - Этот образец является очень ценным еще и потому, что он стал первым в своем роде, обнаруженным в древнем городе Бечин и окружающем его регионе. Мы знаем, что ранее при раскопках, которые проводились здесь и вокруг этого места, ничего подобного не было найдено".

Свое название такие фигурки получили из-за большой головы на тонкой шее, которая запрокинута вверх под определенным углом наклона. Создается впечатление фигуры, смотрящей в небо. В мире существует всего около 15 таких идолов, сохранившихся почти полностью. У большинства найденных фигурок была переломана шея. Есть предположение, что таких идолов нарочно "убивали" во время жертвоприношений.