Фонд "Магия моды" представил лучшие работы конкурса онлайн-рисунка модельеров

Наталия Козлова, президент Культурно-просветительского фонда "Магия моды", куратор выставки и конкурса, посвященного Н.П. Ламановой:

В таких сапожках и древнерусская княжна согласилась бы покрасоваться. Фото: REUTERS

- Тема возрождения традиций сегодня очень волнует молодежь. Мы убедились в этом, когда объявили конкурс онлайн-рисунка среди юниоров и молодежи в честь юбилея великого русского модельера Н.П. Ламановой. Культурно-просветительский фонд "Магия моды" совместно с Фондом президентских грантов, Музеем МХАТ, минпромторгом и другими нашими партнерами приняли более 500 заявок из разных уголков России. Рисунки оказались столь самобытными и яркими, что наш фонд представил 110 лучших работ на выставке "Гений в юбке и ее эпоха", посвященной творческой жизни замечательного мастера.

Такое пальто по мотивам одежды народов Севера было создано великой Ламановой 100 лет назад. Автор реконструкции - Ольга Мокряк-Пономарева. Фото: Наталия Козлова

Конечно, талантливых юных творцов надо поддерживать. Теперь мы решили развивать идеи конкурса, поскольку именно юные и молодые могут принести свежие идеи в мир многонациональной российской моды.