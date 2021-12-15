Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ"

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ". Как сообщили в министерстве обороны, боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

Как уже писала "РГ", комплекс "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. Напомним, что их также используют для пуска крылатых противокорабельных ракет "Калибр", "Оникс" и гиперзвукового "Циркона". Установка 3С-14 на самом деле универсальна.