ФРС объявила об ускоренном сворачивании выкупа активов

Федеральная резервная система США по итогам заседания 15 декабря решила сохранить базовую ставку в диапазоне 0-0,25%, что совпало с ожиданиями рынка. При этом прогноз по росту американской экономики ухудшился: в этом году ФРС ожидает рост ВВП США на уровне 5,5% вместо 5,9%, в 2022 году - 4% вместо 3,8%.

Как говорится в сообщении на сайте американского регулятора, по итогам текущего года уровень инфляции в США останется высоким - 5,3% против ожидавшихся ранее 4,2%, в следующем году она должна сократиться до 2,6%, в 2023 году - до 2,3%. Безработица ожидается на уровне 4,3% по итогам текущего года, 3,5% - в 2022-м.

Руководство Федрезерва ожидает, что ставка по федеральным фондам в следующем году вырастет трижды. На текущем уровне она держится с марта 2020 года. И хотя инфляция более чем вдвое превышает целевой уровень ФРС (2% годовых), регулятор пока намерен сохранять ставку на текущем уровне для восстановления рынка труда.

Также ФРС приняла решение почти вдвое ускорить сворачивание программы выкупа активов: в январе объемы сократятся с 90 млрд до 60 млрд долларов. "Начиная с января, комитет будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 40 млрд долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 20 млрд долларов в месяц", - уточнила ФРС.