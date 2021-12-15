"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной

"Газпром" выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год, прокачав через его территорию в сторону Европы весь оговоренный контрактом объем газа. Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину. Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - говорится в сообщении.

Действующий договор на транзит газа через украинскую территорию был заключен в конце 2019 года, срок действия - четыре года с возможностью продления еще на десять лет. По условиям договора, "Газпром" обязуется поставлять через Украину в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров газа по принципу "качай или плати".