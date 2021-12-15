Новости

Арабская каллиграфия пополнила список культурного наследия ЮНЕСКО 16:05
Новая госпрограмма Росреестра принесет в бюджет 250 млрд рублей 16:02
Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки 15:58
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири - 2" 15:53
На Украине продлили адаптивный карантин до конца марта 2022 года 15:49
Спускаемый аппарат "Союза ТМА-12М" выставлен в Музее космонавтики 15:45
Голикова заявила о скачке цен на автомобили для здравоохранения на 20% 15:45
Археологи рассказали, что скрывалось в славянских курганах Польши 15:40
Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари 15:37
Конституционный суд Беларуси: Санкции противоречат Уставу ООН 15:24
В Минэнерго РФ оценили идею ЕС отказаться от долгосрочных контрактов по газу 15:21
В Москве мужчина умер после тренировки на ринге 15:19
Специалист Минздрава: "Омикрон" скоро вытеснит "дельту" 15:12
Путин: Риски от удорожания стройматериалов лучше свести к нулю 15:07
"Газпром": Украина использовала почти весь газ, рассчитанный на зиму 14:56
Пассажирские авиаперевозки восстановились почти на 90% от уровня 2019 года 14:51
Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны 14:34
В Калмыкии рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП 14:24
Памфилова приняла участие в акции "Елка желаний" 14:14
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой структуры 14:11
Педагог из Самары признан лучшим воспитателем России 14:09
Шольц: Германия готова к диалогу с РФ 14:08
В центре Москвы после пожара в заброшенной школе нашли два тела 13:57
Сенаторы одобрили заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года 13:49
В ФАС опровергли информацию о проверке цен на ПЦР-тесты 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 14:56
Рубрика: Экономика

"Газпром": Украина использовала почти весь газ, рассчитанный на зиму

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Дмитрий Лельчук/РГ Фото: Дмитрий Лельчук/РГ
Фото: Дмитрий Лельчук/РГ

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на территории Украины сократились до уровня, который был до начала подготовки к отопительному периоду. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Экспорт "Газпрома" в страны Европы вырос почти на 5%

"Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", - уточнили в российской компании.

Уровень запасов газа в европейских ПХГ тем временем несколько выше: по состоянию на 13 декабря активного газа там на четверть меньше, чем в прошлом году, при этом отобрано из хранилищ около трети всего объема, который был закачан в летний период при подготовке к зиме, пишет "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Низкий уровень запасов газа на территории Европы стал одной из причин скачка спотовых цен в октябре до абсолютного максимума - почти 2000 долларов за тысячу кубометров. Перед наступлением зимы объемы топлива в ПХГ были на десятилетнем минимуме. С началом активной закачки газа "Газпромом" в свои ПХГ в Европе цены на биржах откатились до 1000 долларов за тысячу кубометров, однако в последние дни снова начали расти.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Маткапитал проиндексируют по фактическому уровню инфляции
Совфед отклонил закон об онлайн-платформах в школах из-за технической ошибки
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски
В Минэнерго РФ оценили идею ЕС отказаться от долгосрочных контрактов по газу
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию