"Газпром": Украина использовала почти весь газ, рассчитанный на зиму

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на территории Украины сократились до уровня, который был до начала подготовки к отопительному периоду. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", - уточнили в российской компании.

Уровень запасов газа в европейских ПХГ тем временем несколько выше: по состоянию на 13 декабря активного газа там на четверть меньше, чем в прошлом году, при этом отобрано из хранилищ около трети всего объема, который был закачан в летний период при подготовке к зиме, пишет "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Низкий уровень запасов газа на территории Европы стал одной из причин скачка спотовых цен в октябре до абсолютного максимума - почти 2000 долларов за тысячу кубометров. Перед наступлением зимы объемы топлива в ПХГ были на десятилетнем минимуме. С началом активной закачки газа "Газпромом" в свои ПХГ в Европе цены на биржах откатились до 1000 долларов за тысячу кубометров, однако в последние дни снова начали расти.