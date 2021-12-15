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Рубрика: Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплый январь

Текст: Ольга Игнатова
Январь 2022 года на европейской части страны обещает быть не слишком морозным. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура воздуха будет в пределах климатической нормы или превышать ее. В то же время не стоит забывать, что январь по климату - самый холодный месяц в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В средней полосе России по ночам от минус 5 до минус 12 градусов, днем до минус 8 градусов. При похолоданиях по ночам могут быть 20-градусные морозы, а днем температура будет не превышать минус 10 градусов. В Москве по ночам около минус 10, днем - минус 5 градусов. При похолоданиях по ночам до минус 20, днем до минус 13 градусов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Холоднее нормы январь может оказаться на северо-востоке - в Коми, Архангельской, Кировской областях, также в Пермском крае, Предуралье, на севере Башкирии. Здесь ночные температуры составят минус 15-20 градусов, дневные - от минус 6 до минус 15 градусов. В периоды похолодания по ночам могут быть морозы до минус 25-30 градусов.

В Краснодарском крае январь может оказаться довольно теплым. Днем плюс 5-10 градусов. По ночам слабоотрицательные температуры. Правда и там не исключены периоды похолодания с 15-градусными морозами по ночам.

За Уралом много районов, где погода будет холоднее обычной. В основном это северные территории и почти весь Дальний Восток. Север Западной Сибири, центральные районы Восточной Сибири, север Иркутской области и юго-запад Якутии также будут часто испытывать на себе приток арктического холода. Например, на севере Красноярского края по ночам в январе преимущественно минус 25-30, днем минус 20-25 градусов. При похолоданиях ночью температура может понижаться и до 40 градусов. И днем не особенно сильно повышаться.

На юге Урала и на юге Сибири, в Забайкалье, Иркутской области температура в основном будет соответствовать климатической норме. Хотя это традиционно холодные регионы. На Южном Урале, например, по ночам минус 16-21 градус, днем - минус 11-16 градусов. При похолоданиях по ночам температура может опускаться до минус 30 градусов. На юге Западной Сибири ночью минус 19-24, днем - около минус 15 градусов. При похолоданиях ночью до минус 35 градусов.

Что касается осадков, то много их прогнозируется на Южном Урале, в Западной Сибири, на юге Восточной Сибири, в Забайкалье, на западе Амурской области, в Приморском крае. Мало осадков ожидается в Якутии, в Магаданской области, на севере Хабаровского края, на Чукотке. Здесь будет морозная и преимущественно сухая погода. В Москве осадки ожидаются в пределах нормы - 42 мм. В Москве в январе, как правило, не бывает сильных и затяжных снегопадов.

Данный прогноз является предварительным. Уточненный будет представлен в последних числах декабря.

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