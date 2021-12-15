Google пригрозил сотрудникам увольнением за отсутствие прививки

Компания Google пригрозила своим сотрудникам увольнением, если они не вакцинируются от COVID-19, как того требует корпоративная этика. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы.

Изначально руководство компании требовало от персонала еще до 3 декабря предоставить подтвержденную информацию о прививке, либо о невозможности сделать ее по медицинским или религиозным причинам. Теперь же от сотрудников требуют предоставить эту информацию до 18 января. В противном случае, их отправят в "оплаченный административный отпуск" на 30 дней. Если же по истечению и этого срока сотрудники не привьются, то будут вынуждены взять неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев. Если они не вакцинируются по окончании и этого временного промежутка, то будут уволены.

Напомним, Google, в отличие от других крупных технологических компаний, разрешивших многим сотрудникам перейти на полностью удаленную работу, может требовать от сотрудников физически присутствовать в офисе три дня в неделю.