Городской кроссовер Genesis GV70 - первая модель корейского бренда на российском рынке, которая поддерживает телематические сервисы (Genesis Connected Services).

Это набор функций, позволяющий управлять автомобилем дистанционно, через приложение. Если он оснащен камерами панорамного обзора, то владелец, где бы он ни находился, может воспользоваться функцией просмотра изображения с камер через приложение GCS. Еще, например, автомобиль проводит автоматическую диагностику при старте двигателя и сообщает в приложение о неисправностях.

Впрочем, и сама модель в целом отличается удобством эксплуатации в городских условиях, прежде всего благодаря идеальной для мегаполиса "среднеразмерности". Кроме того, у Genesis GV70 привлекательный спортивный дизайн, превосходные ходовые характеристики и передовые системы безопасности. Комфортный салон выполнен в соответствии с традиционной корейской философией "красоты свободного пространства". Высота сидений подобрана таким образом, чтобы над головой водителя и пассажиров всегда оставалось достаточно места. В то же время салон сохраняет спортивный характер, напоминая кокпит самолета.

Внешности Genesis GV70 присуща динамика, характерная для фирменной дизайн-концепции "атлетичной элегантности". Такие запоминающиеся детали как радиаторная решетка Crest Grille, фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике светодиодных линий, а также рельефные изгибы боковых поверхностей указывают на родство GV70 с другими моделями Genesis. Нисходящая линия крыши, подчеркнутые хромированной отделкой контуры окон и задняя стойка делают экстерьер еще выразительнее.

В России спортивный седан Genesis GV70 предлагается в 13 вариантах окраски кузова. Палитра состоит из четырех матовых эмалей, одной акриловой и восьми цветов "металлик". Модель уже доступна в продаже с тремя турбированными двигателями - двумя бензиновыми (2,5 л и 3,5 л) и одним дизельным (2,2 л) - в сочетании с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.