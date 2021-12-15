Это набор функций, позволяющий управлять автомобилем дистанционно, через приложение. Если он оснащен камерами панорамного обзора, то владелец, где бы он ни находился, может воспользоваться функцией просмотра изображения с камер через приложение GCS. Еще, например, автомобиль проводит автоматическую диагностику при старте двигателя и сообщает в приложение о неисправностях.
Впрочем, и сама модель в целом отличается удобством эксплуатации в городских условиях, прежде всего благодаря идеальной для мегаполиса "среднеразмерности". Кроме того, у Genesis GV70 привлекательный спортивный дизайн, превосходные ходовые характеристики и передовые системы безопасности. Комфортный салон выполнен в соответствии с традиционной корейской философией "красоты свободного пространства". Высота сидений подобрана таким образом, чтобы над головой водителя и пассажиров всегда оставалось достаточно места. В то же время салон сохраняет спортивный характер, напоминая кокпит самолета.
Внешности Genesis GV70 присуща динамика, характерная для фирменной дизайн-концепции "атлетичной элегантности". Такие запоминающиеся детали как радиаторная решетка Crest Grille, фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике светодиодных линий, а также рельефные изгибы боковых поверхностей указывают на родство GV70 с другими моделями Genesis. Нисходящая линия крыши, подчеркнутые хромированной отделкой контуры окон и задняя стойка делают экстерьер еще выразительнее.
В России спортивный седан Genesis GV70 предлагается в 13 вариантах окраски кузова. Палитра состоит из четырех матовых эмалей, одной акриловой и восьми цветов "металлик". Модель уже доступна в продаже с тремя турбированными двигателями - двумя бензиновыми (2,5 л и 3,5 л) и одним дизельным (2,2 л) - в сочетании с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.