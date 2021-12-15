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15.12.2021 13:40
Рубрика: Экономика

Госдума одобрила проект о правовом статусе таунхаусов

Текст: Татьяна Замахина

В законодательстве появятся понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом". Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Изменения необходимы для более точного правового регулирования правоотношений и возникающих спорных вопросов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, по нынешним законам, жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната, но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья. Это таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие объекты блокированной застройки.

Такие дома хоть и относятся к категории жилых, но имеют ряд особенностей, согласно которым они не являются ни частными, ни многоквартирными. Владельцам такой недвижимости часто требуется обращение в суд для присвоения категории здания.

Принятие законопроекта "позволит снять вопрос о включении таких домов в региональную программу по проведению капитального ремонта", пояснил председатель ГД.

Изменения будут внесены в Градостроительный и Жилищный кодексы для устранения правовой неопределенности.

Фото: iStock
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Первый замглавы Комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев (ЕР) со своей стороны пояснил, почему необходимо разделить понятия "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки".

По его словам, многоквартирным домом признается здание, которое состоит из двух и более квартир и которое включает в себя общее имущество (лестничные клетки, лестницы, лифты и т.п.). "Дом же блокированной застройки по этим признакам имеет только один признак, общую боковую стену", - отметил депутат.

"То есть эти два понятия абсолютно разные. Поэтому было поручение президента в 2015 году по разделению понятий "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом", - заключил он.

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