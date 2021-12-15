Госдума одобрила проект о санкциях за нарушения прав россиян

Законопроект разработан для расширения инструментария реагирования на такие нарушения, заявил замглавы МИД Евгений Иванов. Меры, по его словам, необходимы в условиях нарастающей русофобии в ряде государств. Замминистра добавил, что такой механизм существует в большинстве стран.

По нынешним правилам, американцам могут запретить въезд в РФ и сделки с инвестициями, а также арестовать их финансовые активы, приостанавливать работу подконтрольных юрлиц и применять ряд других мер. Но, как отмечают инициаторы из правительства, права россиян могут нарушить не только граждане США. В связи с этим законопроектом предлагается распространить возможность введения указанных санкций на всех иностранцев, а также на лиц без гражданства.

Под нарушениями прав россиян понимается в том числе и вынесение несправедливых приговоров в отношении их или необоснованное юридическое преследование.

"МИД будет вести списки таких иностранцев, однако депутаты Госдумы, сенаторы и члены ОП смогут предлагать кандидатуры для включения в него", - сообщил Евгений Иванов.

Документ систематизирует всю работу России по защите прав и свобод своих граждан, подчеркнул замглавы фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. По его оценке, для этого одних заявлений мало - нужны действия.

"Законопроект - это ответная мера, эта мера обороны в мире, который, к сожалению, дружелюбнее к нам не становится, - считает член комитета ГД по международным делам Мария Бутина (ЕР). - Мы должны защищаться и, вне сомнений, придерживаться той задачи, которую перед нами поставил президент России Владимир Путин: мы своих не бросаем".

Между тем проект закона не предусматривает расширения ограничений в отношении НКО, участвующих в политической деятельности в России. Кроме того, он не затрагивает вопросы передачи российских детей на усыновление иностранцам. Этот запрет по-прежнему будет распространяться только на граждан США, что, согласно пояснительной записке, обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении РФ. Кроме того, именно на территории Штатов невозможно осуществлять контроль над условиями проживании переданных на усыновление детей, добавил замглавы МИД.