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15.12.2021 22:11
Рубрика: Происшествия

Hазваны регионы, чьи жители лучше знают законы

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Ассоциация юристов России подвела итоги V Всероссийского правового (юридического) диктанта. В этом году проверку прошло рекордное число участников: более 975 тысяч человек, живущих как в России, так и за рубежом. Средний бал за диктант составил 65 из 100 возможных.

Любопытно, что лучше всего наши люди разбираются в законах об образовании, семейном и спортивном праве.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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"Всероссийский юридический диктант, по сути, является масштабным замером уровня правовой грамотности в стране. Он позволяет выявлять проблемные места и корректировать программы не только правового просвещения, но и повышения квалификации действующих юристов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, он отметил, что в этом году диктант вышел на качественно новый уровень: и по содержанию, и по числу участников. По словам председателя правления АЮР, все это позволяет дать более точную картину, насколько у нас люди осведомлены о своих правах, а юристы знают законодательство.

"Результаты диктанта в этом году, с одной стороны, обнадеживают, они фиксируют значительный рост интереса к праву. Повышается и правовая грамотность. С другой стороны, тревожат относительно слабые результаты в области социального права среди юристов-профессионалов. Нам есть о чем подумать в этой связи. Защита социальных прав граждан - один из приоритетов государственной политики, и должна быть приоритетом в профессиональной деятельности юриста", - резюмировал Владимир Груздев.

Также анализ результатов приводит к выводу, что лучше всего законы знают государственные служащие, работники культуры и образования. Наименьшая правовая грамотность, согласно полученным данным, отмечается у безработных, занимающихся домашним хозяйством и предпринимателей. Это серьезная информация для размышления бизнесменов.

Кроме того, рассказывают в АЮР, исследование результатов правового диктанта показало, что представители примерно всех возрастных групп одинаково разбираются в праве. Меньше всего знаний у участников моложе 23 лет.

Лучше других знают законы жители следующих регионов: Курская область, Москва, Республика Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Северная Осетия - Алания, Новгородская область и Кабардино-Балкарская Республика.

Напомним, в этом году было два уровня диктанта: базовый и профессиональный. Кроме того, диктант впервые был переведен на английский, китайский и португальский языки. Как особо отмечают эксперты, вопросы были составлены так, чтобы прежде всего проверить не просто знание, но понимание права.

"Диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, а также наши соотечественники из 175 стран. Среди них Португалия, Китай, Румыния, Бразилия, Франция, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Алжир, Таджикистан, - сообщили в Ассоциации юристов России. - Стоит отметить, что среди иностранцев - представители 28 европейских стран, при этом количество участников из Европы увеличилось более чем на 20 процентов".

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