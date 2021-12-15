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Текст:   Марина Трубилина 
15:58 15.12.2021

Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки

В правительстве готовят ряд мер по поддержке жилищного строительства и ипотеки в условиях инфляции. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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В правительстве было проведено совещание по влиянию сегодняшней ситуации, инфляции на жилищное строительство и ипотеку, сказал Хуснуллин. "Подготовили ряд мер для обсуждения с Центральным банком", - рассказал он. Также подготовлен ряд мер для поддержки жилищного строительства, которое ведется на бюджетные деньги.

В правительстве ведут мониторинг цен на стройматериалы, рассказал вице-премьер. Информация о фактах существенного роста цен направляется в Федеральную антимонопольную службу, которая оперативно проверяет причины подорожания. "По ряду регионов мы выявили, что, например, кирпич подорожал на 40% абсолютно необоснованно", - рассказал Хуснуллин. В таких случаях с производителями проводится профилактическая беседа, чтобы, пользуясь монопольным положением, те не задирали цены.

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