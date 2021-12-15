Новости

Мурашко сообщил, сколько пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 10:01
Археологи обнаружили самую древнюю могилу ребенка в Европе 09:59
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 09:58
Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС 09:49
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара 09:42
В Подмосковье блогер ради хайпа проехал в ТЦ на автомобиле 09:38
Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера 09:37
Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения 09:26
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ" 09:16
Во Владикавказе появится первый в России ЦОД на отечественном ПО 09:00
В Москве начинаются новогодние пробки 08:50
Экс-соратник Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина 08:45
В Омске задержали группировку скинхедов 08:44
В Башкирии продлят зимние каникулы школьников 07:55
"Бавария" может продать Левандовски летом 07:43
В Москве объявили дату начала акции "Елочный круговорот" 07:36
Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу 07:26
Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус” 07:23
Во Франции выявлено рекордное за 8 месяцев количество заражений COVID-19 07:08
Комиссаром полиции Нью-Йорка назначат бывшего агента под прикрытием 06:56
В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной" 06:51
В Осло найдено самое раннее в Северной Европе изображение соколиной охоты 06:45
Суд обязал передать конгрессу США налоговые декларации Трампа 06:37
Госдолг США будет повышен на 2,5 триллиона долларов 06:20
На западе Дании обнаружена золотая серьга XI века с "древом жизни" 06:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 09:26
Рубрика: Общество

Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения

Текст: Антон Дерябин

Японские ученые опубликовали в журнале Nature Aging работу, описывающую вакцину для уничтожения так называемых "клеток-зомби", повреждающих соседние клетки. Считается, что эти клетки ответственны за такие возрастные заболевания как, например, жесткость артерий и остеопороз.

Японские ученые выявили у витамина B2 способность предотвращать старение

Эффективность вакцины была доказана на мышах. В качестве мишени для лечения новой вакциной был определен гликопротеин B неметастатической меланомы (GPNMB). Ученые создали пептидную вакцину на основе аминокислоты. Вакцина способствует созданию антител, в конечном итоге уничтожающих стареющие клетки и очищающих закупоренные сосуды. Продолжительность жизни мышей увеличилась, степень атеросклероза уменьшилась, метаболизм улучшился.

Исследование показало, что вакцинация против Gpnmb может быть потенциальной стратегией для новых методов возрастной терапии, особенно для лечения метаболической дисфункции и атеросклероза.

Общество Здоровье Общество Наука В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу
Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Вирусолог Чумаков: "Омикрон" может предвещать окончание пандемии
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии