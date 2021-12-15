Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера

Самой горячей новостью на этой неделе в Финляндии стал пост богатейшего человека планеты Илона Маска о финском премьере Санны Марин.

Маск опубликовал на своей странице в Twitter фотографию Марин в пиджаке, который обнажает глубокое декольте главы финского правительства. Снимок он сопроводил подписью "она выглядит классно".

Как полагают журналисты, Маска впечатлил тот факт, что неделю назад финская женщина-политик отправилась отдыхать в ночной клуб и не реагировала на сообщения по телефону о том, что ей следует сейчас изолироваться, так как она контактировала с больным коронавирусом.

Марин также публично ответила на пост Маска словами "Финляндия тоже классная". Премьер-министр прикрепила к своему ответу ссылку на материал BBC, в котором говорится, что Финляндия уже четвертый год подряд занимает высшее место в рейтинге наиболее счастливых стран.

Согласно изданию Forbes, 50-летний Маск является богатейшим человеком на планете. Он женат, имеет троих детей. 36-летняя Марин также замужем с 2020 года. После того, как ее назначили на пост премьера, ее муж отправился в декретный отпуск по уходу за их маленькой дочкой.

Кстати, в финских социальных сетях активно обсуждают переписку премьера с Маском. Пользователи даже предполагают, что американский мультимиллиардер вполне может рассматривать финского политика как кандидата в астронавты по примеру россиянки Юлии Пересильд.