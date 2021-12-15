Индустриальный Совет Роскино: Нашим кинематографистам есть куда стремиться

Состоялось второе открытое заседание Индустриального Совета Роскино. Оно прошло при поддержке Минкультуры РФ. Основной целью было подвести итоги работы Роскино на направлении продвижения отрасли на международных рынках в 2020-2021 году. Также обсуждалась реализация решений, принятых на первом Индустриальном совете, ключевые направления работы и в 2022 году и синхронизация кинематографической отрасли и государственных структур в действиях на международных рынках и фестивалях.

Министр культуры Ольга Любимова не смогла присутствовать на заседании. Но мероприятие не терпело отлагательств - сейчас вовсю идет подготовка к Правительственному Совету по развитию отечественной кинематографии, который состоится в конце этой недели. Заседание Индустриального Совета открыла Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко. Она отметила победы российских фильмов на международных фестивалях и возросший спрос на российский контент у зарубежных дистрибуторов и продюсеров, в том числе и тех, кто снимал и снимает фильмы в копродукции с Россией.

"Мы следим за успехами отечественной киноотрасли в ежедневном формате, за нашей интеграцией в мировой кинопроцесс. Продвижение кино за последние два года показало беспрецедентные результаты", - сказала Максимченко.

После этого с презентацией выступила Генеральный директор Роскино Евгения Маркова. В начале своего выступления она сказала: "В соответствии с принятыми решениями первого Индустриального Совета был разработан и успешно реализован в 2021 году целый ряд проектов при поддержке Минкульта РФ, Фонда кино, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, компаний-производителей контента и других представителей индустрии. При этом нужно отметить что с 2019 года количество проектов выросло в пять раз. Индустриальный Совет помог вывести диалог с отраслью на новый уровень и синхронизировать усилия по международному продвижению - многие проекты были инициированы по запросу индустрии. В 2022 году мы намерены значительно усилить консолидацию с отраслью и государством для развития российской креативной индустрии на международных рынках".

В рамках заседания директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович рассказала о мерах господдержки, субсидиях на рибейты и адаптацию контента. Ее выступление вызвало интерес и оживленную дискуссию - всех интересует поддержка продвижения и адаптации контента. В странах с высокоразвитой киноиндустрией такие меры способствуют повышению экспорта на 80%. С докладом выступил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, также отметив важность поддержки индустрии кино и анимации. Он подчеркнул, что в кинематографическом секторе заняты 22 тысячи человек, а доля экспорта аудиовизуального контента в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) Москвы составляет по экспертным оценкам 3,6 %. Департамент уже два года активно поддерживает инновационные решения по продвижению компаний на международных рынках (включая российский рынок контента Key Buyers Event). Алексей Фурсин также представил программы, разработанные для развития предпринимательства, как внутри страны, так и за рубежом.

В заседании Индустриального Совета приняли участие председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, основатель компаний CTB, "Мельница" Сергей Сельянов, исполнительный директор Ассоциация анимационного кино Ирина Мастусова,исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов, генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, генеральный продюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев, исполнительный продюсер компании Wizart Владимир Николаев, председатель совета директоров ГК "Рики" Илья Попов, генеральный продюсер НТВ, основатель компании "ВайТ Медиа" Тимур Вайнштейн, директор телеканала ТНТ Роман Петренко, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин, генеральный директор OKKO Джаник Файзиев, генеральный директор "МТС Медиа"/KION" Игорь Мишин, генеральный директор PREMIER Софья Митрофанова и другие представители индустрии.

Какие итоги работы Роскино представили на Индустриальном Совете

1. В 2021 году Роскино представило единый экспортный бренд индустрии Russian Content Worldwide. "Мы делали стенды, а стали делать бренды", - сказала Евгения Маркова. Российская индустрия под новым брендом приняла участие в 7 крупных международных рынках, где 132 российские компании презентовали 515 проектов. Традиционно сильно на рынках выступили производители анимационного контента - 20 компаний представили 70 проектов. На заседании Индустриального Совета был представлен новый портал (работать начнет в феврале после презентации на Берлинале), который является, аналогом русского IMDB (ключевой онлайн-ресурс для кинематографистов всего мира). На портале любой желающий сможет найти подробнейшую информацию о фильмах и творцах из нашей страны.

2. Впервые после пандемии в рамках одного из главных кинорынков Marche Du Film в Каннах работал Российский павильон - в нем прошло более 20 мероприятий. Также масштабное индустриальное присутствие было впервые организовано на бизнес-площадке Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge. Новой для российской индустрии платформой коммуникации стал и Дубайский международный рынок контента DICM 2021, ознаменовавший выход отрасли на страны региона MENA впервые под единым брендом.

3. Роскино при поддержке Минкультуры продолжило инициативу Focus on Russia в рамках ключевых кинорынков. А одним из ключевых мероприятий 2021 года стал третий международный рынок национального контента Key Buyers Event: Digital. Форум, организованный Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, собрал онлайн более 1600 участников из 86 стран мира. Впервые в рамках рынка для синхронизации запроса индустрии и возможностей государства была организована расширенная секция копродукции в партнерстве с международным форумом When East Meets West. В перспективе планируется трансформировать формат Key Buyers Event, который в последние два года проходил в онлайн-формате. Предполагается, что мероприятие будет существовать в гибридном формате, подразумевающем несколько кинорынков в отдельных зарубежных регионах. По словам Марковой, хотелось бы провести российский рынок контента в Латинской Америке, скооперировавшись с MIP Канкун и в Европе (Париж).

4. Программа Focus On Festivals была впервые представлена на Key Buyers Event. Ее целью является продвижение российского кино и его презентация международному сообществу: кураторам фестивалей и компаниям, осуществляющим продажи независимого контента. В результате работы программы четыре российских фильма попали на престижные фестивали и получили признание от индустриальных экспертов. Всего в рамках программы продюсеры предоставили Роскино 50 проектов, 20 из них было подано на фестивали.

5. Проект Russian Film Festival, стартовавший в 2020 году, вышел на новый уровень: значительно расширилась география и появились новые форматы. Всего в 2020-2021 годах недели российского кино прошли в 23 странах - Азия, Латинская Америка, Европа; кроме того, география этого года включала страны СНГ. В Бразилии, Мексике, Испании - странах с большой аудиторией, - фестиваль состоялся повторно. Российское кино и анимацию благодаря этому проекту посмотрели уже более 1 млн человек во всем мире. В 2021 году RFF интегрировался в крупнейшие международные фестивали мира - Недели российского кино прошли в рамках показов на фестивалях в Китае, Узбекистане, Польше, Латвии, Эстонии, Беларуси, Египте. По данным Роскино, наибольший интерес у зарубежных зрителей по совокупности вызвали следующие проекты. "Давай разведемся" - на первом месте, "Текст" - на втором, "Большой" - на третьем.

6. Образовательные инициативы. В этом году Роскино совместно с "Кинотавром" впервые в истории российской киноиндустрии организовали мастер-класс для российских актеров "Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга".

7. Исследования. Роскино регулярно опрашивает иностранных партнеров о том, как они воспринимают российский контент. И они по-прежнему говорят, что на уровне сюжетов и диалогов наши картины "проседают". Напомню, что на Санкт-Петербургском культурном форуме в 2019 году Маркова, делая подобную презентацию, рассказывала о том, что иностранцы сравнивают наш контент и его героев с солдатом или пожарным. Это было очень запоминающееся сравнение. А вот сейчас восприятие изменилось - теперь сравнивают со сдержанным амбициозным мужчиной.