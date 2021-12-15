Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков

Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство пока не превышает 1%. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ипотеку на ИЖС уже выдают несколько банков по ставке около 9,5%. Доля ипотеки на частные дома выросла, но пока остается совсем невысокой - около 1%, отметил Файзуллин. Выдано 7,6 тысячи ипотечных кредитов на 20 млрд рублей.

Предполагается, что после запуска ипотеки на ИЖС ежегодно будут выдаваться кредиты на 100 тысяч домов, на эти деньги будет строиться примерно 12 млн кв.м такого жилья, напомнил Файзуллин.