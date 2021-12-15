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15.12.2021 18:49
Рубрика: Экономика

Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков

Текст: Марина Трубилина

Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство пока не превышает 1%. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки

Ипотеку на ИЖС уже выдают несколько банков по ставке около 9,5%. Доля ипотеки на частные дома выросла, но пока остается совсем невысокой - около 1%, отметил Файзуллин. Выдано 7,6 тысячи ипотечных кредитов на 20 млрд рублей.

Предполагается, что после запуска ипотеки на ИЖС ежегодно будут выдаваться кредиты на 100 тысяч домов, на эти деньги будет строиться примерно 12 млн кв.м такого жилья, напомнил Файзуллин.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой

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