Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС

Власти Италии приняли решение вернуть обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из других стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщило местное агентство ANSA.

Отмечается, что постановление было подписано главой минздрава Роберто Сперанца. С 16 декабря жители других стран ЕС при въезде в Италию должны будут предъявить результаты либо ПЦР-теста, действующего 48 часов, либо экспресс-теста, действующего 24 часа. При этом те граждане, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса, должны провести пять дней на изоляции. Такие правила вводятся до 31 января.

Итальянские власти также продлили действие режима ЧС в стране до конца марта следующего года.

Агентство ТАСС напоминает, что гражданам РФ, которые прибывают в Италию, необходимо находиться 10 дней на изоляции. При этом россияне пока не могут посещать эту страну с туристическими целями.